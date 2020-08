Je sais comment Harry Potter et étudier à Poudlard avec Dumbledore | Instagram

Le monde magique de Harry Potter a réveillé la magie et les rêves de nombreux garçons qui rêvaient même d’appartenir à l’école Poudlard où les grands magiciens ont assisté.

Les fidèles fans de la saga pourront vivre le rêve d’être magiciens et d’appartenir à l’école emblématique Poudlard, même que le même a assisté Harry Potter.

Aujourd’hui, ce rêve est une réalité, après la réalisation de la deuxième édition du Potterheads Festival, qui arrivera au CDMX où une visite nocturne guidée par Albus est annoncée Dumbledore.

Dans ce festival, en plus de célébrer et de vivre avec d’autres magiciens, vous pouvez faire une visite nocturne du château emblématique du célèbre Poudlard, maison de Harry Potter et ses amis.

Ces activités de l’événement magique se dérouleront le 19 septembre, au siège de la Maison des Franciscains où les participants pourront trouver des potions et des ateliers de divination ainsi que des mariages à thème.

Vous ne devriez pas manquer cette opportunité car, entre autres activités prévues, en plus de la visite nocturne du château, qui sera guidée par les professeurs de magiciens préférés de tous, sûrement si vous êtes fan, vous vous souviendrez d’Albus Dumbledore, Severus Snape et Minerva McGonagall.

Au cours de cette promenade vous serez également accompagnés par les hiboux, qui vous accueilleront et vous pourrez apprendre les histoires terrifiantes des fantômes qui habitent l’enceinte.

Et pour clôturer en beauté, à la fin vous aurez l’occasion de dîner avec Dumbledore et participez à une dégustation organisée par des elfes.

La mauvaise nouvelle est que cet événement a une capacité limitée à 40 personnes, vous devez donc réserver votre place via la page des organisateurs de cet événement, Lotto Producciones Facebook.

Le Festival Potterheads aura lieu de 12h00 à 19h30 et à partir de 20h00, la visite de Poudlard commencera, le siège se trouve dans la Maison franciscaine située à Jesús María 42, dans le centre historique de CDMX, place où vous pouvez revivre toute la magie de Harry Potter

À propos du jeune sorcier

La célèbre saga écrite par le célèbre auteur britannique J. K. Rowling, raconte les aventures du jeune apprenti de magie et de sorcellerie

Harry Potter et ses amis Hermione Granger et Ron Weasley.

Au cours des années à étudier leurs capacités avec la magie et la magie à l’école de Poudlard,

Harry il doit se protéger du sorcier diabolique Lord Voldemort, qui a anéanti les parents de Potter dans sa quête pour conquérir le monde sorcier.

Il faut se rappeler que le protagoniste, le jeune magicien a son premier contact avec le monde magique lorsqu’il reçoit des lettres de Collège de Poudlard de la magie et de la sorcellerie, qui ont été délivrés par des hiboux, cependant, à ce moment-là, son oncle l’empêche de lire ces lettres.

En même temps, Hagrid apparaît et raconte Harry qu’il y a un monde magique et un autre « moldu », puisqu’il est sorcier, il a été invité à fréquenter l’école.

En arrivant dans l’enceinte mystérieuse, le jeune homme rencontre de nombreux garçons de son âge qui étudient également la magie, ainsi que des alliés qui dans un premier temps ne seront pas révélés avant de se joindre à son combat contre le mal.

Il est à noter que la marque à succès de Harry Potter est devenu l’un des plus réussis au monde avec une valeur de 15 milliards de dollars, faisant également de son écrivain J K Rowling le premier de l’histoire à atteindre 1 milliard de dollars de revenus grâce à son travail.

