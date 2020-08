« C’est une femme merveilleuse. Je suis heureuse. »

Common est devenu franc au sujet de sa relation nouvellement confirmée avec Tiffany Haddish.

Au cours de l’épisode de vendredi de « Live With Kelly and Ryan », le rappeur a été invité à parler de la romance après que son partenaire « Girls Trip » ait renversé les haricots sur leur couplage.

«C’est une femme merveilleuse, une reine et juste une belle personne», a-t-il déclaré à l’hôte invitée Elaine Welteroth. « Tu sais, je prends beaucoup soin d’elle, je l’apprécie et je suis reconnaissant de l’avoir dans ma vie. »

« Je suis heureux. »

Fin juillet, Tiffany a confirmé à Steve-O sur son podcast « Wild Ride » que les deux artistes étaient en couple.

Elle a dit qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois sur le tournage de « The Kitchen », mais qu’il n’y avait « rien de sexuel » entre les deux car elle avait autre chose à faire à l’époque.

Ce n’est qu’en avril de cette année que les deux hommes ont accepté de participer à un premier rendez-vous virtuel dans le cadre de leur association avec Bumble. À l’époque, ils mettaient en quarantaine séparément. Mais après ce premier rendez-vous, ils ont rapidement accepté de faire un deuxième et finalement mis en quarantaine ensemble.

Tiffany Haddish confirme sa relation avec Common, son premier petit ami célèbre

«Ensuite, il a été testé pour tout, j’ai été testé pour tout, et oui, nous avons été f-king», a-t-elle plaisanté.

Ils ont ensuite été vus ensemble lors d’une manifestation de Black Lives Matter en juin.

« C’est de loin la meilleure relation que j’aie jamais eue. Frappez du bois! » elle a ajouté.

« J’ai perdu 20 livres depuis que je suis dans cette relation. Je me sens plus confiante en moi et ce n’est pas lui qui le fait », a-t-elle déclaré. « Je suis juste beaucoup plus heureux et c’est, genre, savoir que j’ai quelqu’un qui se soucie de moi, qui me soutient vraiment. On dirait qu’il le fait de toute façon, et j’adore ça. Je l’aime. »

Jetez un œil à Common jaillissant sur Tiffany ci-dessus!

