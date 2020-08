L’influenceuse controversée, actrice et youtubeuse Soy Una Pringada a été l’invitée stellaire du septième programme de ‘Este es el mood’, le format créé et produit pour Badoo par Neurads Film & Creative Studio. La protagoniste de ‘Looser’, la fiction d’Atresmedia, a donné son point de vue sur les relations amoureuses non normatives, thème central de l’espace cette semaine, mais elle n’a pas non plus hésité à parler des dernières polémiques qui l’ont entourée, spécialement avec le présentateur de télévision Pablo Motos et le célèbre chanteur Pablo Alborán.

Je suis une pringada et Pablo Motos

En ce qui concerne les motos, cela a parlé de ce qui s’est passé une interview controversée qu’elle et Nuria Roca ont joué dans « El hormiguero » pour promouvoir leur émission «Road Trip», que beaucoup ont qualifiée de tendue, en raison du ton qu’Esty et Motos ont maintenu. «J’y suis allé et j’étais très excité. J’étais dans le salon à me demander quand Pablo Motos viendrait faire TikTok avec moi et Nuria« , l’influenceur a commencé par dire, pour confirmer plus tard qu’évidemment le présentateur l’a enregistré avec eux. »Je peux dire que je suis l’une des rares personnes dans ce pays ou beaucoup à avoir un TikTok avec Pablo Motos et l’expérience était incroyable », a plaisanté la jeune fille, avant de clarifier l’un des aspects les plus controversés de l’interview.

En entrant dans le tournage de ‘El hormiguero’, on pouvait voir Esty faire un peigne au public, un geste qui a été critiqué par beaucoup et cela a même délogé Motos lui-même. Eh bien, Quesada en a confirmé la raison: « Je suis allé au programme avec quatre amis du public et je l’ai fait avec eux ». Dans le même temps, elle pense qu’une des raisons possibles de la tension avec le présentateur était le vêtement qu’elle a choisi de porter: « Je portais la chemise avec un mème de lui faisant yoya. » Mais le truc ne s’arrête pas là et c’est que l’influenceur a voulu raconter ce qui s’est passé dans les vestiaires. « Pablo Motos, quand il est venu dans le vestiaire après l’entretien, m’a dit: «Quelle salope». Et j’ai dit: «Bien». Je pense qu’il me l’a dit en riant, mais je pense qu’il s’est un peu dérangé dans l’interview. «

Charge contre Pablo Alborán

Quant à Pablo Alboran, Cela a été réaffirmé dans les critiques acerbes qu’il a faites sur les réseaux sociaux lorsqu’il a décidé de dire publiquement qu’il est homosexuel.. «J’ai défendu le groupe quand j’ai mis ce que j’ai mis dedans. Il me semble que Pablo Alborán a passé dix ans dans le placard, gagnant de l’argent et le remettant en ordre. Et maintenant il sort sûrement parce qu’ils ont menacé de prendre des vidéos de lui« , a déclaré sans ambages l’influenceur, envoyant un message direct au célèbre artiste de Malaga: « Eh bien, tu vas manger de la merde! » « Il y a des gens qui se battent depuis des années et qui sont morts pour le groupe. Ne venez pas comme porte-étendard parce que vous êtes sorti du placard à cause des menaces ou pour gagner plus d’argent du groupe », a-t-elle poursuivi, avant de donner son avis sur ce qu’elle pense devoir. ont fait de l’artiste: « J’aurais dû dire qu’il a passé dix ans au placard pour pouvoir travailler (…) qu’il y a encore de l’homophobie. »

Je suis un Pringada dans ‘C’est l’ambiance’

Chelo García-Cortés, votre référence

Celle qui pense être une référence LGBTI + est Chelo García-Cortés, le collaborateur de «Sálvame» et «Sábado deluxe». « Il est mon modèle. Il est une grande icône LGBTI + dans ce pays. Tout le monde pense qu’il est un gouine, mais il est bisexuel », a-t-il déclaré sans détour, avant de rappeler qu ‘ »il a baisé Bárbara Rey ». « En Espagne, cela ne peut être dit que par le roi et elle-même (…) Je l’aime beaucoup, je pense qu’elle est une grande référence et est très oubliée ». Pour l’instant, nous ne savons pas s’il y aura une réponse du journaliste, mais ce qui est clair, c’est que La Pringada est peut-être devenu le plus grand défenseur de García-Cortés sur notre petit écran.

« Je n’aurais jamais une relation polyamoureuse »

Dans le discours, il a également été temps de parler d’amour. La Pringada a avoué que « J’ai très honte » de flirter dans les applications de rencontres et a avoué qu’il n’aurait jamais une relation polyamoureuse. « Je suis amoureux du type » Twilight « , je suis très normatif en ce sens. Peut-être est-ce parce que dans mon enfance ils ne m’ont pas donné d’affection et je cherche un amour normatif d’un film (…) je cherche un amour romantique et ça me baise », il a a expliqué cela, avant de montrer également une réticence à effectuer tout type de trio sexuel avec qui que ce soit. « Je suis une jeune femme. Ceux qui font des trios sont trop hein … mais je suis très normatif (…) mes amis me disent que je suis vieux et classique. Je suis également ouvert d’esprit avec les autres. »