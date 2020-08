2020-08-16 17:00:04

Karen Elson veut que ses enfants «soient leur propre peuple», plutôt que d’être connus pour être «les enfants d’une rock star et d’un mannequin».

La mannequin et chanteuse de 41 ans a deux enfants – Scarlett, 14 ans et Henry, 13 ans – avec son ex-mari et musicien Jack White, et a déclaré qu’elle ne voulait pas que sa progéniture soit connue comme « les enfants de une rock star et un mannequin « , car elle veut qu’ils aient leurs propres » identités « .

Parlant d’élever ses enfants à Nashville, dans le Tennessee, la star anglaise a déclaré: « Je suis plus moi-même ici. Il n’y a pas de cloches et de sifflets … Je suis la maman ringard et idiote qui est totalement embarrassante. Notre chose préférée à faire ensemble pendant le verrouillage a regardé «The Great British Bake Off».

« Je ne veux pas nécessairement qu’ils soient les enfants d’une rock star et d’un mannequin. Je veux qu’ils soient leur propre peuple et non attachés à notre identité. Mais je pense que, parce que nous sommes tous deux issus d’une éducation ouvrière, nous ‘ai réussi à garder les pieds sur terre. Jack est un très bon père, il est très discipliné. »

Karen passe actuellement plus de temps à la maison avec sa couvée au milieu de la pandémie de coronavirus, et dit que rester au même endroit pendant si longtemps a été étrange pour elle, car elle a l’habitude de faire le tour du monde.

Elle a ajouté: « Même quand j’étais enceinte, je voyageais. Après quelques mois [since giving birth] J’étais à New York pour un tournage puis à la maison. Je sautais sur un vol transatlantique, descendais de l’avion, puis, 19 heures plus tard après trois heures de sommeil, remontais dans l’avion et allais à la conférence parents-enseignants. »

Et pendant la quarantaine, Karen s’est permise de «manger ce qu’elle veut», et a cessé de s’inquiéter de son poids, après s’être fait dire à plusieurs reprises au cours de sa carrière qu’elle devait perdre quelques kilos pour réussir.

Elle a déclaré au magazine Style du Sunday Times: « [I’ve allowed myself to] mange ce que je veux. Je fais de l’exercice, mais je me suis finalement permis de prendre du poids. Tu sais, sans être comme, oh mon Dieu, qu’est-ce qui va se passer? «

