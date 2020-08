2020-08-05 01:30:06

Zooey Deschanel veut passer « un million de milliards » d’années avec son petit ami Jonathan Scott, alors qu’elle publiait un hommage élogieux pour marquer leur premier anniversaire.

L’actrice de « New Girl » et la star de « Property Brothers » – qui ont commencé à se fréquenter en 2019 et sont devenues publiques lors d’un enregistrement de « Dancing with the Stars » – célèbrent leur premier anniversaire ensemble et ont chacune marqué l’occasion spéciale avec un social émouvant. hommages médiatiques.

Dans le post de Zooey, elle a écrit: « Il y a un an aujourd’hui, j’ai rencontré ce genre humain, attentionné, hilarant, généreux, créatif, ringard, beau et tout autour incroyable.

« Je suis tellement reconnaissant pour chaque sourire, baiser, câlin, câlin, rire, jeu de scrabble, salle d’évasion, petit-déjeuner, déjeuner et dîner que nous partageons ensemble. Même pendant l’année la plus étrange pour l’humanité, je veux un million de milliards de plus avec vous. »

Dans sa propre publication sur Instagram, Jonathan, 42 ans, a déclaré que sa rencontre avec Zooey avait changé sa vie « pour toujours ».

Il a écrit: « Comme le temps passe vite quand vous passez le meilleur moment de votre vie. Qui aurait su qu’il y a exactement un an ma vie allait changer pour toujours. Quand je compte mes bénédictions, je vous compte deux fois. »

Le couple s’est rencontré lors du tournage de « Carpool Karaoke » en août de l’année dernière, et Jonathan a précédemment admis qu’il flirtait tellement avec Zooey, 40 ans, que les producteurs ont dû éditer beaucoup de commentaires.

Il a déclaré: « Nous aimons plaisanter parce que nous nous sommes rencontrés sur ‘Carpool Karaoke’ et j’étais assez froid et elle était super sympa et un peu coquette, [but] elle est comme: ‘De quoi parlez-vous? Tu étais super flirty ».

«Je suis comme, ‘Non, non, non, tu étais plus affectueux.’ Les producteurs sont revenus et ont dit que je flirtais tellement qu’ils ont dû modifier la coupe, alors quand vous regardez ‘Carpool Karaoke’, on dirait qu’elle est un peu plus [flirty] mais apparemment, si vous regardez le montage complet, ce serait moi. Je suis plus douce dans ma tête que dans la vraie vie. »

Et Jonathan a également dit qu’il voulait s’enfuir avec sa petite amie, car il ne pense pas qu’il pourra couronner le mariage glamour de son frère Drew Scott avec Linda Phan en 2018.

S’exprimant plus tôt cette année, il a déclaré: « Leur mariage a été la chose la plus belle, la plus incroyable et la plus incroyable de tous les temps. La barre a été élevée si haut. Peut-être que je vais m’enfuir!

« Non, je veux dire qu’en ce moment, nous nous réjouissons juste du fait que nous nous aimons follement et que nous nous découvrons toujours. C’est la relation la plus incroyable qui soit, donc nous nous contentons de ça. Je n’ai jamais expérimenté. [this] avant dans ma vie. «

