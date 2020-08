En juin, le Comic Book Legal Defence Fund a vu des membres, des membres du conseil d’administration et des sponsors démissionner en un nombre sans précédent en raison d’un certain nombre d’allégations portées contre le directeur exécutif. Charles Brownstein refait surface et redoublé à la lumière d’un certain nombre d’expositions de l’industrie de la bande dessinée de créateurs et d’éditeurs de bandes dessinées. Brownstein a été poussé / démissionné et il est apparu que certains membres du personnel devaient signer des NDA – ce qui semblait un anathème pour une organisation de liberté d’expression comme la CBLDF.

Aujourd’hui, le CBLDF a déclaré avoir « traversé une période de transition ces derniers mois alors que nous analysons les préoccupations de notre communauté et réévaluons nos procédures internes. Nous avons jeté les bases de beaucoup de travail à venir et nous sommes excités pour commencer à partager nos progrès. «

À savoir, ils ont nommé Jeff Trexler au poste de directeur intérimaire, et citent sa «vaste expérience en éthique et en gestion à but non lucratif» alors qu’ils «travaillent ensemble pour une meilleure organisation».

Ils déclarent: «Nous savons que faire participer Jeff n’est qu’un premier pas vers la reconstruction de la confiance, nous vous tiendrons donc au courant de nos progrès et des changements que nous mettons en œuvre. Le CBLDF est là pour servir la communauté de la bande dessinée et nous pouvons ne le faites pas si nous ne continuons pas à écouter et à grandir, en interne et en externe, afin que nous soyons les mieux placés pour aider quiconque fait appel à nous. «

Photo de Jeff Trexler de CBLDF

Le CLDF déclare que Trexler a été choisi à l’unanimité à l’issue d’un processus d’entretien approfondi auquel ont participé les membres actuels du conseil d’administration et le personnel et qu’il « supervisera et mettra à jour les opérations de l’organisation pour exécuter plus efficacement la mission CBLDF, en s’appuyant sur sa vaste expérience juridique en tant que professeur de droit et conseiller en éthique pour diverses organisations à but non lucratif, entreprises médiatiques et marques de mode. «

Trexler était auparavant directeur associé du Fashion Law Institute, où son travail sur les questions d’éthique consistait à conseiller des représentants du gouvernement sur la réforme juridique du harcèlement sexuel. Il est également un fan de bande dessinée de longue date et fournit déjà des analyses sur des questions juridiques ayant un impact sur le secteur de la bande dessinée. Il a également beaucoup écrit pour le Comics Beat et le Comics Journal, notamment sur Charlie Hebdo et le Comics Code.

Ses autres qualifications sont citées comme étant membre du comité d’éthique de Kering Americas, siégeant au conseil d’administration du Museum of Comics and Cartoon Art, détenant un J.D. de la Yale Law School et un doctorat. en histoire religieuse américaine de l’Université Duke, et il est admis à la Cour suprême des États-Unis et aux barreaux de New York.

«L’expérience approfondie de Jeff, associée à ses compétences et à son dévouement envers l’industrie, est le leadership dont l’organisation a besoin», a déclaré la présidente de CBLDF, Christina Merkler. « Il tirera parti de cette expérience pour cultiver une organisation inclusive, réactive et pertinente pour soutenir notre communauté. »

«La mission originale du CBLDF est celle que je soutiens avec passion en tant que membre de longue date de la communauté de la bande dessinée», explique Trexler. « C’est une période d’évolution pour l’organisation et je suis honorée d’en faire partie. Pour citer ma séquence de bandes dessinées préférée de tous les temps, le dernier numéro de Doom Patrol de Grant Morrison: » Il y a un autre monde. Il y a un monde meilleur. Eh bien… il doit y en avoir. ‘ »

Je m’en souviens. Richard Case, Daniel Vozzo et John Workman à partir de fin 1992…

Dooom Patrol # 63 Dernière page.