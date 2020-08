Le casting pour le nouveau Crier film de Paramount et Spyglass continue de croître, avec Deadline rapportant que «Jane the Virgin» et «You» actrice Jenna Ortega s’est connecté.

Sur le front de l’horreur, Jenna Ortega a également été vue dans Insidious: Chapitre 2 en 2013 et elle fait partie de la distribution de la prochaine suite de Netflix The Babysitter: Killer Queen.

Ortega rejoint un casting qui comprend également Melissa Barrera («Vida», dans les hauteurs) à côté Courteney Cox comme Gale Weathers and David Arquette comme Dewey Riley.

Cinéastes Ready or Not et V / H / S Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ressuscitent la franchise pour Spyglass Media Group et Paramount Pictures, à partir d’un scénario de James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) et Guy Busick (Prêt ou pas, « Castle Rock »).

Kevin Williamson et le troisième membre du trio Radio Silence Bettinelli-Olpin et Gillett font partie de, Chad Villella, sont producteurs exécutifs avec Vanderbilt de Project X Entertainment, Paul Neinstein et William Sherak en tant que producteurs.

Le plan est que Paramount publie la suite sans titre dans 2021.