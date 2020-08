Jennifer Lawrence a eu beaucoup de succès sur grand écran, mais pas tellement avec l’immobilier Big Apple. L’acteur primé aux Oscars («The Hunger Games», «Silver Linings Playbook») a déboursé 15,6 millions de dollars pour son condo penthouse aux parois de verre dans l’Upper East Side en 2016, alors que le marché de Manhattan atteignait son apogée. Selon les dossiers fiscaux déposés fin juillet, elle a maintenant revendu l’endroit pour la somme époustouflante de 9,9 millions de dollars au banquier libanais Marwan Kheireddine. Sans compter les coûts de possession, les dépenses d’amélioration et les frais immobiliers, c’est une perte stupéfiante de 5,7 millions de dollars – ce qui doit faire mal, peu importe qui vous êtes ou combien d’argent vous avez.

J-Law a initialement inscrit le condo l’année dernière avec Pamela D’Arc à Compass avec un prix demandé beaucoup trop optimiste de 15,45 millions de dollars. Le prix a chuté à 14,25 millions de dollars avant d’être, fin 2019, réduit à sa demande finale de 12 millions de dollars. Chargée de charges communes massives de plus de 5700 dollars par mois, sans parler des taxes, des assurances et de l’entretien qui s’élevaient collectivement à environ 100000 dollars par an, réduire ses pertes semble être la bonne décision à prendre.

Le penthouse en plein étage de près de 4100 pieds carrés, largement en terrasses, a beaucoup à offrir. En plus des plafonds de 12 pieds, des vues panoramiques sur la ville à travers des fenêtres du sol au plafond et environ 3000 pieds carrés d’espace extérieur paysager (y compris un gril extérieur assez grand pour nourrir l’armée de travailleurs qui avaient le travail peu enviable de le transporter jusqu’à au 30e étage) le condo contient trois chambres et 4,5 salles de bain.

La cuisine du chef s’ouvre sur un espace salle à manger / salon lumineux séparé d’une tanière / salle familiale par un foyer au gaz double face. Les planchers de bois franc de couleur chocolat noir ancrent le coussin haut de gamme, et un long couloir relie les espaces de divertissement publics à deux chambres d’hôtes avec salle de bains privative et à une suite principale digne d’une étoile avec accès à la terrasse.

Bien que ce ne soit pas idéal pour les étés ou les hivers chauds ou glaciaux de New York, mais bien pour les jours impairs entre les deux, les deux niveaux de terrasses sont rehaussés par un treillis et un coin salon devant un téléviseur mural. La vue panoramique, bien que stupéfiante, n’est pas pour les délicats ou ceux qui ont peur des oies qui volent en hauteur ou des nuages ​​bas.

Bien qu’elle possède une maison spacieuse avec une riche histoire d’anciens propriétaires de showbiz dans une enclave pleine de succès dans la région de Coldwater Canyon au-dessus de Beverly Hills, achetée pour 8,225 millions de dollars en 2014, Lawrence, qui a épousé le galeriste Cooke Maroney l’année dernière, n’est pas t tourner le dos à Manhattan: en 2017, elle aurait payé un peu plus de 9 millions de dollars pour un loft de 3000 pieds carrés, trois chambres et 3,5 salles de bains dans le quartier branché de Tribeca, qui est ensuite devenu une location haut de gamme à 27500 $ par mois.