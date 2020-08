Bien que la transaction ait en fait été conclue à la fin de l’année dernière, bien avant que la pandémie de coronavirus ne jette tout dans le chaos de 2020, ce n’est que maintenant que l’acquisition par le magnat hollywoodien Jeremy Zimmer d’une propriété de premier ordre de Pacific Palisades a été portée à l’attention du public. Situé sur près d’un acre plat complet dans le quartier de la Riviera – l’une des poches de quartier les plus convoitées du côté ouest de Los Angeles – le domaine est entouré d’eucalyptus matures et offre une vue spectaculaire sur l’océan.

Au moment de l’achat de Zimmer, le complexe à double lot offrait également un manoir de style traditionnel au toit mansardé construit à l’origine dans les années 1930. Longtemps propriété de la même famille, cette maison a été vendue pour la première fois en 2016 pour 9,8 millions de dollars à Kevin O’Malley, du baseball professionnel, copropriétaire des San Diego Padres et fils de l’ancien propriétaire des Dodgers Peter O’Malley.

O’Malley n’a jamais emménagé dans la maison; au lieu de cela, il s’est lancé dans une rénovation et une expansion pluriannuelles de la structure existante avant de finalement changer d’avis et de retourner la place à moitié finie à Zimmer pour 11,1 millions de dollars. (Plus tôt cette année, Zimmer a rasé la maison en construction, laissant le terrain vacant pour un plus grand manoir de sa propre création personnalisée.)

Malgré la nature décontractée et familiale de la région, le domaine O’Malley-cum-Zimmer Palisades se trouve dans l’une des poches de quartier les plus chères du sud de la Californie, où certaines des maisons environnantes appartiennent à Sam Raimi, Molly Sims, Kate Hudson , Steven Spielberg, Jessica Capshaw et Kevin Feige. Et juste en haut de la route se trouve l’ancienne maison de Reese Witherspoon, que la star de «Legally Blonde» a récemment vendue à l’héritière d’AutoZone Robin Formanek pour plus de 17 millions de dollars.

Zimmer, 62 ans, ancien employé de la salle de courrier chez William Morris, est PDG de l’agence de talent UTA – une entreprise qu’il a cofondée – depuis 2012. Plus tôt cette année, en réponse à la pandémie de Covid-19 et aux licenciements qui en ont résulté d’Hollywood, il a choisi de renoncer à son salaire d’entreprise pour le reste de 2020.

Avec sa femme de longue date Marissa, dont le père a cofondé la chaîne de magasins Miller’s Outpost, Zimmer réside actuellement dans une maison de style traditionnel de 10 000 pieds carrés dans le quartier exclusif de Brentwood Park à Los Angeles. Cette maison, construite à l’origine dans les années 1920 et rénovée par le célèbre architecte Steve Giannetti, a été brièvement proposée à la vente au printemps dernier à 20 millions de dollars avant d’être radiée de la liste.

David Offer de Berkshire Hathaway HomeServices a géré la transaction.