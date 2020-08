Après avoir décollé le printemps à Los Angeles en raison du coronavirus, Jesse Metcalfe travaille à nouveau. La semaine dernière, l’acteur de 41 ans a commencé à jouer le rôle principal dans un téléfilm Hallmark, «Ships in the Night: A Martha’s Vineyard Mystery», sur l’île de Vancouver en Colombie-Britannique. La production, qui a été retardée à partir de mars, a finalement démarré après que les acteurs et l’équipe se soient conformés à un protocole de quarantaine rigoureux.

Avant de s’envoler pour le Canada, Metcalfe a dû passer un test COVID-19 à Los Angeles. Une fois qu’il a atterri, il a dû accepter 14 jours de quarantaine – au cas où il aurait contracté un coronavirus sur son vol – puis passer un autre test avant de commencer à tirer. Les acteurs et l’équipe ne sont pas autorisés à quitter les environs de l’endroit où ils tirent, afin de réduire le risque de tomber malade et de propager le virus mortel.

Après une récente journée de tournage, Metcalfe a parlé à Variety de ce processus, de son dernier film « Hard Kill » (un thriller dans lequel il joue le chef armé d’une équipe de sécurité) et de ce que c’était de devenir célèbre à 25 ans. en tant que jardinier du lycée sur «Desperate Housewives».

Comment a-t-il été de tourner un film au Canada avec le redémarrage de la production?

Ça va bien. Nous suivons des directives strictes, auxquelles nous faisons de notre mieux – comme le port de masques dans tous les véhicules de transport et pendant les répétitions lorsque vous ne tirez pas. Évidemment, cela en vaut la peine, car tout le monde est heureux d’être au travail.

Quand as-tu commencé?

Il y a une semaine. Cela devait commencer plus tôt, mais nous attendions que certaines lignes directrices du SAG deviennent claires, ainsi que les lignes directrices des CDC concernant les productions ici au Canada. Je pense que nous attendions vraiment SAG plus que tout, pour me permettre de voyager.

La côte ouest du Canada n’a pas été très durement touchée par le virus. Leur nombre est incroyablement bas, et ils continuent de maintenir des nombres très bas en raison des critères stricts que les citoyens respectent. C’est une ambiance différente ici. Les gens sont beaucoup plus respectueux des règles et prennent le virus beaucoup plus au sérieux. De plus, il se peut que moins de gens voyagent dans des régions plus éloignées du Canada qu’aux États-Unis. L’incidence du virus est ici très faible.

Avez-vous eu besoin de vous mettre en quarantaine à votre arrivée?

J’ai dû mettre en quarantaine pendant 14 jours à Victoria avant de commencer la production. Le démarrage de la production a beaucoup investi.

Pouvez-vous me présenter tous les différents protocoles?

Vous n’êtes pas censé quitter l’île – acteurs ou équipe. Quand je suis arrivé sur l’île, que vous traversez la frontière, vous devez avoir un plan de quarantaine. Vous devez savoir où vous séjournez, quelqu’un doit vous apporter tout ce dont vous avez besoin: épicerie, etc. Vous n’avez pas le droit de partir pendant 14 jours. C’est ce que j’ai fait.

En quoi cela a-t-il changé votre travail d’acteur?

Il y a certains protocoles qui doivent être suivis pour tout type de scènes intimes. Il y a beaucoup à faire. Nous avons toujours quelqu’un sur le plateau pour coordonner cela.

J’ai un baiser dans le film. Nous passons par un protocole rigoureux. Nous avons tous les deux subi un nouveau test COVID. Et puis, nous utilisons un spray topique sur nos visages qui, je suppose, tue le virus. Et nous utilisons également un bain de bouche spécial après la scène du baiser. Tout le monde peut avoir sa propre opinion à ce sujet et son efficacité, mais il y a certainement tout un protocole autour de l’intimité pendant le tournage.

Pensez-vous que c’est l’avenir de la façon dont les films seront réalisés?

Pour un peu. Je pense que nous pouvons contrôler et contenir la propagation du virus en mettant en quarantaine les membres d’équipage et les acteurs avant la production. Ce qui change et blesse le plus les choses, c’est le fait que nous sommes toujours fermés.

Votre film « Hard Kill » sort dans les cinémas drive-in et en VOD. Comment vous êtes-vous entraîné pour ça?

Il n’y avait pas beaucoup de temps pour se préparer. Le film a été tourné en 10 jours. Je fais beaucoup de boxe et d’arts martiaux mixtes. Je travaille dans cette installation privée au-dessus de Sunset [Boulevard] appelé Incassable, où nous avons des combattants professionnels de l’UFC qui nous apprennent le jujutsu.

Êtes-vous déçu que votre film ne sorte pas dans les salles traditionnelles?

Je pense que c’est un paysage complètement différent maintenant. Je ne pense pas que ces choses reviennent comme elles étaient. Nous devons accepter que nos films ne sortent pas en salles et soient disponibles à la demande, car il y a beaucoup de grands films qui ne sont pas dans les salles.

Quand as-tu su que tu voulais devenir acteur?

Au collège. J’ai grandi en aimant aller au cinéma. C’était ma chose préférée à faire. C’était quelque chose auquel mon père – dont j’étais séparé pendant un certain temps – était lié. Le seul collège auquel j’ai postulé était la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. Pendant mon temps à Tisch, j’ai commencé à jouer dans mes propres films et j’ai pris des cours de théâtre et j’ai eu le virus du théâtre. Et j’ai commencé à auditionner à New York, où j’ai réservé mon premier rôle, «Passions», sur NBC pendant la journée.

Avez-vous aimé être sur un savon?

C’était tout ce que je pensais que ce serait et plus encore. Pour quelqu’un avec une expérience d’acteur minimale qui a grandi dans une petite ville du Connecticut, être un acteur qui travaille, gagner l’argent que je gagnais, vivre le style de vie que je vivais – c’était incroyable. C’était excitant. C’était très satisfaisant.

Comment «Desperate Housewives» a-t-il changé votre vie?

Être sur «Desperate Housewives» a fait de moi un nom familier.

Vous êtes-vous déjà senti trop objectivé ou classé par le spectacle?

Je pense que le pigeonholing se produit, c’est une chose réelle. C’est presque un compliment du travail que vous avez fait dans ce rôle. Vous étiez si convaincant et vous jouez si bien le rôle que les gens croient que c’est ce que vous êtes réellement. Les décideurs et les créateurs de goût de l’industrie ne sont pas à l’abri de cela.

Pensez-vous qu’un personnage comme celui-là – un adolescent qui a une liaison avec une femme mariée – serait représenté maintenant?

Probablement pas, car nous sommes actuellement dans un monde hypersensible. Je pense que beaucoup de bien vient de ce monde critique et hypersensible parce que nous réfléchissons de manière critique à un grand nombre de problèmes à résoudre. Mais j’ai l’impression que quand il y a un mouvement, le pendule a tendance à osciller trop loin dans l’autre sens et puis il faut un certain temps pour que tout revienne à l’équilibre. Et nous sommes dans l’un de ces moments en ce moment.

Avez-vous vu Eva Longoria comme animatrice cette semaine à la Convention nationale démocrate?

Non, je n’ai pas encore eu la chance de la regarder. Je travaille jusqu’à 1 heure du matin, mais j’ai l’intention de regarder.

Pensez-vous qu’il pourrait y avoir une réunion télévisée «Desperate Housewives»?

Tu sais ce que je pense serait cool? Un film comme ils l’ont fait avec «Sex and the City».

Y a-t-il eu des discussions à ce sujet?

Pas à ma connaissance. Mais je n’ai pas fait attention.

Comment avez-vous géré votre carrière après avoir quitté «Desperate Housewives»?

Avec le recul, j’ai réalisé que j’aurais dû être plus stratégique. J’avais tellement faim de sortir de «Desperate Housewives» et de «John Tucker Must Die», je pense que j’ai sauté trop vite à beaucoup de rôles après cela. C’est vraiment une question de patience. En fin de compte, c’est un marathon, pas un sprint. J’espère vraiment pour mon deuxième acte, un peu comme, peut-être, John Travolta dans «Pulp Fiction» – pour le bon rôle dans le bon projet qui va revigorer ma carrière et m’apporter plus de rôles de qualité.

A quoi aimeriez-vous ressembler votre deuxième acte?

Je m’intéresse à tellement de choses différentes. Je veux produire. Je veux diriger. Je veux jouer de la musique. Je veux tout faire. Mais je pense que mes débuts en tant que réalisateur sont imminents.

À l’époque où vous étiez à Los Angeles, en quoi votre vie était-elle différente en quarantaine?

Je suis très chanceux. Beaucoup de gens luttent et continuent de lutter à cause de cette pandémie. Pour moi, la quarantaine était comme des vacances d’été prolongées. J’ai beaucoup lu. J’ai joué beaucoup de musique. J’ai fait beaucoup de développement personnel et d’introspection. Et je sens que je suis sorti de la quarantaine avec une plus grande clarté sur qui je suis, qui je veux être, ce que je veux accomplir et comment je veux vivre ma vie.