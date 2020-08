À différents moments, les derniers maîtres de l’horreur George A. Romero et Tobe Hooper avaient été attachés à des adaptations directes de Stephen KingRoman de 2002 À partir d’une Buick 8, avec William Brent Bell (The Boy, The Devil Inside) plus récemment attaché. Aucune de ces adaptations ne s’est jamais concrétisée, bien sûr, mais Thomas Jane lance une nouvelle tentative.

Annoncé en décembre 2019, Jane et productrice Courtney Lauren Penn ont uni leurs forces pour créer une société appelée Renegade Entertainment, et ils ont jeté leur dévolu sur King’s From a Buick 8. Révélé par Jane sur le dernier épisode du podcast The Kingcast, porté à notre attention par Slash Film, Jim Mickle (Stake Land) a signé pour diriger!

Mickle a également réalisé We Are What We Are, Cold in July et In the Shadow of the Moon.

«D’une Buick 8 se concentre autour de la ville rurale de Statler, en Pennsylvanie, où la police de l’État a gardé une mystérieuse Buick Roadmaster de 1954 dans le hangar derrière la caserne pendant plus de vingt ans. Lorsque la ville est en proie à des événements étranges et surnaturels, il s’avère que la Buick n’est pas ce qu’elle semble être. «

Thomas Jane est devenu un habitué du monde de Stephen King, apparaissant dans les adaptations de King Dreamcatcher, The Mist et plus récemment, Netflix en 1922.