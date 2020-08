Jerry Garcia était le seul membre des Grateful Dead des derniers jours que Joan Osborne n’avait pas connu. Cela va sans dire si vous savez qu’elle a été recrutée pour reprendre certaines des fonctions vocales principales de Garcia lors de la tournée de réunion de 2003 par le groupe reconstitué qui s’appelait alors les Dead. Mais avoir glissé dans ses chaussures, certains, pour cette occasion, la rend particulièrement bien adaptée pour peser sur ce qui a rendu Garcia spécial, puisque son rôle était de maintenir la magie de son écriture et, dans une certaine mesure, son charisme vocal tout en montrant à quel point il était mûr pour la réinterprétation d’une femme puissante.

Ayant absorbé les chansons de Dead non seulement par dizaines et par centaines, Osborne n’a pas non plus abandonné tout ce matériel lorsqu’elle est revenue sur sa joyeuse manière de solo. Elle a ensuite rédigé des chansons de Dead dans ses propres sets, ayant découvert que, pour un public en direct, «Sugalee» peut être du sucre pur.

L’immersion d’Osborne dans la musique et les traditions Dead a fait d’elle une candidate idéale pour l’une des conversations de Variety commémorant le 25e anniversaire de la mort de Garcia – alors même qu’elle célèbre son propre quart de siècle, comme c’était l’été 95 lorsque son album «Relish» l’a d’abord propulsée sous les projecteurs nationaux. (Son onzième album, «Trouble and Strife», sort le 18 septembre.)

VARIÉTÉ: Nous savons que vous n’étiez pas nécessairement un Deadhead de la ligue majeure dans les années 90, mais vous souvenez-vous du tout où vous étiez lorsque vous avez entendu la mort de Garcia?

OSBORNE: Je n’ai pas un de ces moments comme « où étiez-vous quand John Lennon a été tué? » ou quelque chose comme ça concernant Jerry. Je me souviens que j’étais sur la route quelque part et en ai entendu parler par un collègue musicien. Ce n’est vraiment que beaucoup, beaucoup plus tard que je l’ai apprécié. J’ai vu les morts dans les années 90. Nous jouions un concert à Las Vegas et avions un peu de temps entre le soundcheck et le concert, donc moi et le groupe sommes allés au concert de Grateful Dead dans cet immense stade de football, même si nous ne pouvions pas rester très longtemps. Je me souviens très clairement comment le groupe était déjà sur scène et nous pouvions les entendre alors que nous allions à nos sièges, et nous nous sommes dit: «Oh, ils sonnent un peu bâclés. Ils semblent un peu fatigués. Et puis nous sommes montés là-haut et chaque personne dans la foule était debout dansant. Et je n’avais jamais vu ça auparavant – vous savez, pas une seule personne assise dans tout ce stade. Tout le monde était en train de danser et clairement hypnotisé. Alors je me suis dit: «Wow, je ferais mieux de me vérifier! Parce que quelque chose se passe ici, que je le comprenne ou non. Mais ce n’est qu’après le décès de Jerry, et jusqu’à ce que je travaille avec les quatre autres gars des Grateful Dead et que je chante en fait beaucoup de chansons que Jerry avait chantées, que j’ai pu pleinement l’apprécier et ce qu’il faisait. .

Au moment de cette tournée que vous avez faite avec les Dead en 2003, le New York Times a raconté que vous aviez commencé avec un répertoire de 50 chansons de Dead qui, au fil de votre jeu, était passé à plus de 200. Est-ce que c’est vraiment précis, que vous en avez appris autant?

Oh oui, absolument. Je veux dire, c’est l’une des caractéristiques d’un spectacle de Grateful Dead, c’est qu’ils joueront un set différent d’une nuit à l’autre, puis un autre complètement différent la nuit d’après. Donc ce que je faisais principalement pendant ce temps en travaillant avec eux était de pratiquer et de répéter et d’apprendre toute la journée et tout l’après-midi, et même entre (chansons). Par exemple, si je sortais de la scène parce qu’il y avait un gros jam et que je savais que je n’allais pas devoir rester assis pendant 15 ou 20 minutes, j’aurais des écouteurs et mon iPod là-bas et j’irais revoir mes harmonies pour les deux chansons suivantes qui venaient dans la set list. Et oui, c’était beaucoup de travail à y consacrer. Mais c’est vraiment ce qui m’a donné cette appréciation pour Jerry Garcia en tant qu’auteur-compositeur et en tant que compositeur.

Tout d’abord, en tant qu’auteur-compositeur et compositeur, beaucoup de progressions d’accords qu’il utilisait étaient très intéressantes, et beaucoup de mélodies qu’il structurait n’étaient pas des mélodies typiques de la musique roots américaine ou de l’Américaine cosmique ou tout ce que vous vouliez. disent que la musique des Grateful Dead est. Ses affaires étaient très uniques. J’ai donc apprécié cela car j’essayais de tout apprendre très rapidement, comme: «Oh, wow. Je pensais que cette chanson allait aller dans cette direction, mais elle a pris ce virage à gauche complet et je n’aurais jamais pensé à ça. Il avait une sensibilité vraiment unique de cette façon.

Et puis, bien sûr, je suis tombé amoureux de son chant. J’ai entendu des enregistrements en studio et j’ai entendu un certain nombre d’enregistrements live, pour reprendre en quelque sorte ses parties sur certaines des chansons qu’il avait chantées. Et c’était vraiment émouvant d’entendre ce qu’il faisait sur ces enregistrements. Je ne pourrais certainement jamais être lui ni l’imiter, car j’ai mon propre truc et je dois faire ce que je fais. Mais c’était émouvant et ça me laissait parfois tomber dans mes morceaux, la façon dont il utilisait son instrument. Ce qui, vous savez, je ne pense pas que quiconque dirait qu’il avait une «grande voix» sans citation. Cela semblait toujours un peu instable, et peut-être qu’il n’était pas complètement aux commandes parfois. Il ressemblait à un vieil homme, même quand il était jeune. Mais c’est un de ces gars qui n’a pas une grande voix, mais qui est un grand chanteur. Il était vraiment possédé par une chanson. C’était presque comme s’il ne contrôlait pas sa voix, mais la chanson le commandait, et elle l’utilisait pour s’exprimer. Il était complètement immergé dans les chansons, en particulier les ballades, comme «Stella Blue» ou «Mountains of the Moon» ou «Ripple» ou «Brokedown Palace» – vous savez, ces chansons qui vous briseront le cœur quand vous les chanterez.

Avez-vous développé ses favoris pendant que vous travailliez sur une grande partie de ce répertoire?

Ouais. « Alabama Getaway » est l’un de mes préférés. J’adore «Stella Blue». J’adore « Brokedown Palace ». Peut-être que le plus amusant que j’ai eu à travailler avec eux a été de pouvoir chanter «Sugaree» et de le résumer de la manière dont j’ai appris à faire en jouant des années dans des clubs à New York. Vous apprenez à rassembler une foule, et c’était la chanson parfaite pour faire ça, donc ça a toujours été génial pour moi. Ces derniers sont vraiment remarquables dans mon esprit, et j’aime aussi beaucoup « New Speedway Boogie ».

De toute évidence, tout ce que vous n’obteniez pas lorsque vous avez aperçu le groupe à Las Vegas pour la première fois était quelque chose que vous avez appris, puis certains au moment où vous étiez sur la route avec eux. Pouvez-vous décrire en quoi consistait cette éducation?

Ouais. Eh bien, un spectacle (Dead) était bien sûr plus qu’un simple spectacle où un public vient écouter de la musique. C’était une excuse pour une communauté en particulier pour se réunir et se revoir, et faire l’expérience du groupe en communion, dans ce genre de rituel qui leur manquait tellement. Bien sûr, j’ai rejoint le groupe pour cette tournée après le décès de Garcia, alors les gens avaient faim d’entendre à nouveau ces chansons et de vivre cette expérience de se réunir en tant que communauté en particulier. C’était comme si tout le monde faisait partie de la famille. La musique en était une grande partie, mais il y avait aussi d’autres parties de celle-ci qui se passaient dans le public, et cela était considéré comme tout aussi important et tout aussi significatif, car il s’agissait de rassembler cette communauté.

Vous faites encore certaines de ces chansons à l’occasion, et j’ai vu qu’en 2013, vous avez fait tout un spectacle en direct consistant à prendre les demandes des gens pour les chansons de Dead. Vous avez donc continué à avoir un penchant pour ce matériau.

Eh bien, je suis un chanteur, donc je veux chanter de bonnes chansons, et ils ont beaucoup de bonnes chansons. Vous savez, beaucoup d’auteurs-compositeurs prennent les Beatles – bien sûr, ils ont des chansons incroyables et incroyables, mais ils n’ont été actifs que pendant sept ans. Quelqu’un comme les Dead ou Bob Dylan, ils ont continué à écrire des chansons et à créer de la nouvelle musique pendant des décennies, donc vous avez cette veine très riche à la mienne. Et c’est juste un exercice amusant et joyeux en tant que chanteur de plonger dans le matériau comme ça.

Avez-vous des personnes qui se présentent à vos émissions qui sont peut-être devenues fan de la vôtre parce que vous étiez avec les morts, et il y a une certaine affection résiduelle de cela?

Ouais, un peu, je pense. C’est bien de voir le tie-dye dans la foule, c’est sûr. [Laughs.]

Même si de toute évidence vous ne le connaissiez pas, avez-vous une idée du genre de gars que Jerry était juste à partir de tout ce que vous avez appris sur lui ou même simplement en prenant autant que vous la musique?

Quand j’ai travaillé avec eux, une grande partie de l’équipe de route était la même que l’équipe de route qui avait travaillé avec le groupe quand Jerry était encore en vie. J’ai donc entendu beaucoup d’histoires sur lui dans les coulisses. Et il y en avait un en particulier qui m’a vraiment marqué. L’un des gars disait que même si Garcia n’était pas quelqu’un que vous imagineriez comme un homme à dames – il était un peu négligé et ne se douchait pas beaucoup, et il n’était pas un homme beau – les femmes étaient attirées par lui, parce que il avait ce charisme magnétique autour de lui. Il était tellement amusant d’être avec, et tellement intéressant, et une sorte de génie. Il était donc cette sorte d’aimant de poussin improbable. [Laughs.] Cela m’a toujours marqué.