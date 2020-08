2020-08-08 23:30:06

John David Washington a révélé qu’il avait l’habitude de mentir et de faire semblant que son père, Denzel Washington, était un ouvrier du bâtiment ou en prison, « juste pour avoir un certain sens de la normalité ».

John David Washington avait l’habitude de prétendre que son père était en prison.

Les parents de la star de 36 ans, Pauletta et Denzel Washington, sont tous deux acteurs et John David a admis qu’il avait l’habitude de raconter des mensonges sur sa famille car il ne voulait pas que les gens le jugent en fonction de ses célèbres parents.

Il a déclaré à M. Porter: « J’étais lié à Denzel Washington. J’ai vu comment les gens ont changé quand ils ont découvert qui était mon père. J’avais l’habitude de mentir, en disant qu’il était ouvrier du bâtiment ou en prison, juste pour avoir un sentiment de normalité. J’avais l’impression qu’il n’y avait aucun moyen pour les gens de me prendre au sérieux, même si j’étais bon. Ils me jugeraient toujours. Alors j’ai caché qui était mon père. Je suppose que je me protégeais. »

Bien que John David soit basé à Brooklyn, il a été mis en quarantaine à Beverly Hills avec ses parents pendant la pandémie de Covid-19 et aime passer du temps avec sa famille, y compris ses frères et sœurs, Katia, 32 ans, et les jumeaux Malcolm et Olivia, 29 ans, qui vivent proche.

Il a expliqué: « J’adore ça. Mes parents sont de bons colocataires. Ils sont amusants. Je me sens en fait comme le parent parfois. »

Pendant ce temps, John David a également parlé du mouvement Black Lives Matter, insistant sur le fait qu’il espère un changement basé sur l’énorme élan de soutien du monde entier.

Il a déclaré: «En tant qu’Afro-Américain, ce qui me donne de l’espoir quant à notre destination, c’est le nombre de personnes qui ne me ressemblent pas en première ligne. Je pense qu’ils ont en fait une compréhension, une réelle compréhension de ce que le les problèmes sont les problèmes systémiques et ils y prêtent attention.

« J’ai des amis qui ne me ressemblent pas à New York qui ont marché et qui risquent leur sécurité. Pas parce que c’est cool, pas parce qu’ils se sentent coupables. Parce qu’ils sont en colère. Parce qu’ils ont l’impression de devoir le faire. faire quelque chose s’ils veulent un vrai changement pour les gens qui me ressemblent. C’est une guerre d’usure, mais avec ces nouvelles optiques, c’est comme avoir une injection d’électrolytes. C’est extrêmement encourageant. J’ai demandé à mes parents et aux gens qui ont vécu Dans les années 1970, est-ce que c’était comme ça? Était-ce si diversifié? Beaucoup de réponses étaient non. Et cela me donne beaucoup d’espoir.

Mots clés: John David Washington, Denzel Washington

Retour au flux