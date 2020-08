John Legend a quelques choses à dire sur la candidature électorale de Kanye West après qu’un rapport a déclaré que son personnel comprend des «agents républicains».

Il peut y avoir une légère confusion concernant Kanye West et sa candidature pour devenir le 46e président des États-Unis, mais un rapport récent a offert une clarté controversée. Selon un nouveau rapport du New York Times, des «agents républicains» liés au président en exercice Donald Trump aident Kanye à se présenter aux urnes. Les gens ont dit qu’il s’agissait d’une tactique utilisée par le GOP pour aider à diviser le vote démocrate, donnant ainsi à Trump une plus grande avance pour revenir à quatre ans de plus.

« J’aime beaucoup Kanye », a déclaré Trump mercredi soir (5 août). Kanye a souvent fait l’éloge de Trump et a soutenu sa présidence. « Je n’ai rien à voir avec le fait qu’il soit sur le bulletin de vote. Je ne suis pas impliqué », a ajouté Trump. Tout le monde ne le croit pas, et John Legend, ami et collaborateur de longue date de Kanye, semblait se ranger du côté des critiques. Il a republié un tweet selon lequel l’avocat aidant Kanye à se présenter aux urnes faisait également partie de la campagne de Trump. « Juste au cas où quelqu’un aurait besoin de clarté sur ce qui se passe ici », a ajouté Legend.

Il a rapidement partagé un autre tweet. « Quoi qu’il en soit … Quiconque était assez imprudent et / ou suffisamment mal informé pour tomber amoureux de l’okey doke n’a probablement pas voté pour Biden (ou voté du tout). » Consultez les tweets ci-dessous.