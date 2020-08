« Ils ont vu mes actifs et ils se sont dit: ‘Nous devons l’avoir!’ »

JoJo dit qu’elle ne s’est jamais sentie aussi à l’aise dans sa peau qu’à 29 ans – et elle en a montré beaucoup en modelant la lingerie Savage X Fenty de Rihanna.

La chanteuse a été sélectionnée pour être une ambassadrice des médias sociaux pour la marque, ce qui signifie que des publications sur son dernier album ou son dernier clip vidéo, elle pose une tempête dans certains des meilleurs morceaux de la ligne.

« Vous savez, ils ont vu mes atouts et ils se sont dit: » Nous devons l’avoir dans notre lingerie « », a-t-elle plaisanté lorsque TooFab l’a récemment rattrapée en balançant des sweats de la maison. « Je ne peux pas leur en vouloir. Je veux dire, même si je porte ça en ce moment, je jure devant Dieu qu’il y a quelque chose d’assez excitant en dessous ici! »

Parmi les autres ambassadeurs de haut niveau: Normani, Megan Thee Stallion, Christina Milian et la star de « Euphoria » Sydney Sweeney.

« Je suis tellement inspiré par Rihanna. Elle est … elle est incroyable », s’est exclamé JoJo. «Je ne peux pas en dire assez sur elle. Je semblerai idiot si j’essayais de dire à quel point je la respecte, mais elle est tellement incroyablement excellente dans tous les domaines, aux multiples facettes.

Selon JoJo, elle ne s’est pas toujours « vraiment souciée » de ce qu’elle portait sous ses vêtements – mais a finalement commencé à penser davantage à l’ajustement, un domaine dans lequel Savage excelle.

«J’ai réalisé que je ne portais pas la bonne taille de soutien-gorge pendant longtemps et j’ai commencé à me soucier des matières et de l’apparence des choses sous mes vêtements et tout ça», a-t-elle dit, «et ce que j’aime chez Savage, c’est le prix. accessible … mais c’est toujours très sexy, de bonne qualité. «

Elle a ajouté: « Je n’ai jamais été comme ça, je n’ai jamais été aussi à l’aise dans ma peau, donc c’est juste le bon moment pour être une fille sauvage! »

