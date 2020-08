Appelez cela un match fait au paradis d’Internet. Quelque six ans après que JoJo Siwa, 17 ans, a commencé à bricoler de la musique sur son ordinateur et est tombée sur son prédécesseur de la pop JoJo, qui, à 13 ans, avait un succès n ° 1 avec la chanson de 2004 «Leave (Get Out)», le deux ont rencontré IRL dans les bureaux de Variety – avec des protocoles de distanciation sociale en place – pour s’interroger.

Comme ils l’ont vite appris dans leur conversation, les deux ont beaucoup plus en commun au-delà de leur nom – bien que cela soit en soi étrange: JoJo Siwa est une abréviation de Joelle Joanie et le nom complet de JoJo est Joanna Noëlle Levesque. (Cue la musique de «Twilight Zone».)

Au programme: les procès (littéralement dans le cas de l’aîné JoJo, maintenant 29 ans, qui a été coincé dans les limbes des maisons de disques pendant une décennie et a finalement dû réenregistrer son catalogue pour le rendre disponible en streaming), tribulations et triomphes d’être une star de l’adolescence, qui, pour Siwa, comprend un média social qui suit près de 25 millions, un empire marchand d’un milliard de dollars, des tournées mondiales et de très nombreux arcs.

Voir ci-dessous pour les faits saillants de la conférence et regardez la vidéo ci-dessus pour toute l’interview.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom

JoJo Siwa: J’ai toujours eu le plan: quand je serai jeune, je vais devenir JoJo; quand je serai d’âge moyen, je deviendrai Joelle; et puis, quand je serai grand-mère, je deviendrai Joanie. Maintenant, je me dis: « Eh bien, gamin, tu es coincé avec JoJo. » Ce n’est pas une mauvaise réputation. Cela fonctionne pour nous deux!

Première prise de conscience de l’autre JoJo

JS: Je me souviens que quelqu’un a tweeté quelque chose, comme: «J’ai acheté des billets pour ma femme pour un concert de JoJo, pour découvrir que c’est un concert de JoJo Siwa. Et nous devons y aller et il y aura des fillettes de neuf ans qui hurlent, mais quoi qu’il en soit, nous allons en profiter au maximum. Vous avez aimé ce tweet et c’était la première fois que nous interagissions.

JoJo Levesque: Je suis devenu super conscient quand les gens se présentaient à mes concerts avec un arc, et étaient dans une très folle surprise quand ils se sont rendu compte qu’ils m’avaient et non pas le coloré et doux JoJo Siwa. Je suis gentil mais un peu sauvage.

Lorsque vous recherchez «JoJo» sur Google

JS: Je Google moi-même tout le temps.

JL: Le faites vous?

JS: Oh oui. J’aime savoir ce qui se passe. Je dois découvrir qui est le petit ami de JoJo Siwa; pourquoi JoJo Siwa a teint ses cheveux. J’ai lu tous les articles.

JL: Bien pour vous. Vous devez être vraiment fort pour pouvoir le faire.

18 ans

JS: J’ai commencé quand j’avais neuf ans, être aux yeux du public, et donc je peux enfin dire: « C’est la moitié de ma vie. »

JL: Je sais exactement ce que vous voulez dire. Je me souviens aussi quand j’ai atteint ce point. Mais vous avez déjà fait vos 10 000 heures avant l’âge de 18 ans. C’est tellement incroyable.

JS: Est-ce ce qu’ils disent, est-ce que vous devriez travailler votre vie, 10 000 heures?

JL: Ils disent que vous devenez un expert ou un maître de votre métier à 10 000 heures.

JS: Oh ouais, j’ai définitivement mis ça.

Les mamans

JL: Votre mère a-t-elle une expérience dans l’industrie de la musique? Comment en êtes-vous arrivé là?

JS: Non. Quand j’étais petite, je voulais tellement ça. Je voulais être pop-star ou chirurgien.

JL: Je voulais être pop-star ou vétérinaire.

JS: Mais les gens diront: « Oh, mon enfant l’a, » ou « Mon enfant le veut » ou « Mon enfant veut être célèbre. » Mais c’était différent. J’ai vraiment fait. Tous ceux qui m’ont rencontré ont dit: «Il suffit de l’accompagner dans Disney Channel et de ressembler à ce gamin.» Et nous nous sommes dit: «D’accord, ce n’est clairement pas ainsi que cela fonctionne.

JL: Ma mère m’a géré pendant les 12 premières années de ma carrière, de 5 à 17 ans, et c’était bien, puis ce n’était pas bien. Elle détestait tellement l’industrie. Elle a juste vu des gens essayer d’entrer et de profiter, de nous séparer et d’entrer dans son oreille. Elle est une âme si pure que ce n’était pas bon pour elle. Si vous n’avez pas la peau épaisse pour gérer cela …

JS: Ça ne vaut pas le coup.

Chante ton âge

JL: Mon premier single était tellement développé. Je chantais des choses qui étaient bien plus anciennes que ce sur quoi j’aurais dû chanter, donc j’ai en quelque sorte rattrapé mon sujet. Voyez-vous votre musique évoluer à mesure que vous évoluez?

JS: Ouais, je le fais. Mais pour moi, c’est en fait le contraire. Je ne veux pas encore chanter quelque chose [if I’m] pas prêt à.

JL: Cela me rend si heureux. Je n’ai jamais eu l’impression que tu faisais quelque chose que tu ne voulais pas faire. J’adore que vous ne soyez pas pressé de grandir ou d’assumer ces responsabilités d’adulte, ou autre. Vous avez déjà vos responsabilités sur vous, mais il n’y a vraiment pas de précipitation. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous vous disiez: «J’adore avoir 17 ans. C’est mon âge préféré.»

JS: Cela ne fait que s’améliorer.

Peurs que tu as dû surmonter

JS: Adolescents. Après avoir été le meilleur mème en octobre, avec des gens critiquant ma racine des cheveux et disant que je suis un tout-petit géant, je suis allé à Knott’s Scary Farm, et les gens étaient horribles. Tous ces adolescents étaient, comme: «JoJo Siwa, F… toi! Rentrer chez soi. » Toute la nuit, les gens me criaient des choses. Alors je pensais juste que les adolescents ne m’aiment pas. Et j’en suis un! Mais je n’avais pas d’amis adolescents, et j’en ai maintenant.

… Et chanter en direct. J’ai toujours pensé que j’étais un mauvais chanteur, ce qui rendait le fait d’être sur « The Masked Singer » pas toujours confortable. Revenant aux répétitions de la tournée après le spectacle, je me suis dit: « Est-ce une bonne idée pour moi de chanter en direct? » Cela m’a ramené tout de suite là-dedans, mais heureusement je m’en suis sorti très vite.

Pleurer au bon moment

JS: J’étais comme: «Je peux faire ça. Donne moi 10 minutes. » J’y suis allé et j’ai regardé une scène de «Grey’s Anatomy» – Derek mourant, «Comment sauver une vie», allons-y! Et U est sorti en sanglotant. Le réalisateur, le coach d’acteur et de dialogue venaient tous me faire ces gros câlins. Comment était-ce de travailler avec Robin Williams sur le film « RV? »

JL: Voir la façon dont il s’est conduit sur le plateau est quelque chose qui restera avec moi pour le reste de ma vie. Parce qu’il serait le premier à y arriver, le dernier à partir. Il aurait toujours des idées. Il était si présent et il connaissait le nom de tout le monde. Il se souciait. C’était bien d’avoir pu voir une légende être comme ça, par opposition à être une diva.

Coronavirus

JS: Au début, je me disais: «Oh, ça fait deux semaines. C’est une pause de deux semaines. Je vais me détendre. Je vais m’amuser. Je vais travailler. Je vais nager, je vais jouer à des jeux. Ça va être amusant. » Après cela, cependant, je me suis dit: «D’accord. Nous allons être ici une minute. Je dois commencer à comprendre, je ne peux pas laisser ma carrière mourir en ne faisant rien. Et donc en fait, j’ai fini par construire une scène dans mon jardin. Nous filmons des performances chaque semaine, et c’est incroyable. Je suis devenu vraiment créatif. Tout le monde faisait un spectacle depuis le canapé ou le faisait depuis sa cuisine. J’étais comme: «Maman, je ne peux pas faire ça. Si je veux jouer, je veux jouer.

JL: Ma tournée a été repoussée à l’été de l’année prochaine. Et c’est juste intéressant, parce que j’ai déjà encaissé ces chèques dans ma tête, tu sais? Je n’ai pas une affaire d’arc comme toi. Les tournées sont tellement importantes. Mais cela m’a donné l’opportunité de suivre mes autres passions créatives. Je suis devenu tellement passionné par la cuisine et la pâtisserie à base de plantes. … J’aime les choses qui engagent mes sens. Donc, que ce soit des odeurs, des tissus, des sons, tout ça.

La vie en 2030

JS: J’ai décidé que quand je serai plus âgé, je voulais ouvrir une agence de danse et créer une maison pour les danseurs.

JL: Dans 10 ans. Je veux aussi faire partie des carrières d’artistes plus jeunes. Je veux créer le label que j’ai, Clover Music, en partenariat avec Warner Records, signer des actes, les aider à les développer et continuer à construire ma carrière et à me développer. Et je veux toujours être sur la route en tournée aussi. J’aime cela.

Regardez The Full Power of Young Hollywood Special ci-dessous: