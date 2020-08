JoJo Siwa avait l’air presque méconnaissable après que James Charles lui ait donné un relooking glamour complet.

Lors de sa dernière vidéo YouTube, l’influenceur beauté a révélé qu’il essayait de faire un relooking avec l’alun Dance Moms depuis février 2018. Son raisonnement pour ne pas participer plus tôt? Son jeune âge et son look coloré signature.

Charles était choqué qu’avant la vidéo, Siwa n’ait jamais utilisé de correcteur auparavant. Charles a également appris que Siwa avait sa propre marque de jus vendue chez Walmart.

Avant la sortie de la vidéo, Charles a taquiné qu’une grande collaboration était à venir et les fans ont initialement spéculé qu’il s’agissait d’Ariana Grande ou de Cardi B.Il a reçu des réactions négatives après qu’il se soit révélé être Siwa. La plupart, cependant, ont été impressionnés par son nouveau look.

« J’ai dit que la collaboration d’aujourd’hui était avec quelqu’un avec qui j’avais attendu deux ans pour travailler et j’étais tellement excité et que maintenant je reçois des menaces de mort parce que Stan Twitter supposait que ce serait leur favori et ce n’était pas le cas », a-t-il tweeté. « Il y a une TONNE d’énormes artistes avec lesquels j’aimerais tourner un jour, soyez patient! »

Regardez le relooking ci-dessous.

En retour, Siwa a maquillé Charles dans son look coloré signature avec des strass, des paillettes et des couleurs vives. Avec son nouveau look, le couple s’est tourné vers TikTok pour créer ensemble des vidéos amusantes:

Voir les réactions à la transformation époustouflante de JoJo ci-dessous.