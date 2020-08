La star de country, auteur-compositeur et producteur Jon Pardi a prolongé son contrat mondial avec Sony / ATV Music Publishing Nashville.

Récemment entendu aux côtés de Thomas Rhett sur le hit country «Beer Can’t Fix», le dernier album de Pardi «Heartache Medication», s’est vendu à plus d’un million d’unités et à 10 millions de singles numériques et est également nominé pour le prix ACM de l’album de l’année. Il a vu une succession de chansons à succès, notamment «Dirt On My Boots», «Head Over Boots», «She Ain’t In It», «Heartache On The Dance Floor» et «Heartache Medication».

A déclaré Rusty Gaston, PDG de Sony / ATV Nashville, en annonçant l’extension: «Jon Pardi est un génie honky-tonk – sa musique est dynamique et capture tous les aspects de la vie et de l’amour, c’est pourquoi ses chansons resteront intemporelles. Au nom de nous tous ici chez Sony / ATV, nous sommes reconnaissants de continuer à travailler avec Jon et à faire ensemble l’histoire de la musique country. »

Le vice-président de la création, Tom Luteran, a décrit Pardi comme « la licorne ultime en tant qu’artiste – innovant constamment avec sa musique et son genre qui définit le son. »

«Le travail avec Sony / ATV a été incroyable et il a cru en moi depuis le début, a déclaré Pardi. «Nous partageons tous une vision unique et créative qui nous a amenés dans des endroits incroyables, et je suis ravi de continuer.»

En tant que plus grand éditeur de musique au monde, Sony / ATV détient plus de trois millions de droits d’auteur, dont des succès de Frank Sinatra, les Beatles, Ed Sheeran, Beyonce, Rihanna, Khalid, Carole King et Sia. Sony / ATV était également l’éditeur de l’année 2019 de l’ASCAP pour la pop.