La légende de Chupacabra arrivera pour satisfaire la faim de Netflix et la société a choisi Jonás Cuarón, le fils d’Alfonso Cuarón (au cas où le nom de famille vous serait familier), en plus d’être co-écrivain avec son père de Gravity (2013). Mais maintenant Jonas sera l’écrivain et le réalisateur du nouveau film sur le chupacabra.

Tel que rapporté par Deadline, Netflix a choisi Jonas pour réaliser un film sur le chupacabra, l’une des plus grandes légendes urbaines d’Amérique, qui décrit un monstre qui se nourrit d’animaux de la ferme, en particulier le sang des chèvres. Mais l’histoire semble avoir une tournure inattendue dans le style de Guillermo del Toro, avec une histoire tendre qui comprend un adolescent nommé Alex qui noue une amitié inattendue avec un jeune chupacabra qu’il devra sauver dans «l’aventure de sa vie». , comme l’explique le rapport. Le film sera produit par 26th Street Pictures de Chris Columbus.

Après avoir eu une énorme opportunité en tant que scénariste dans Gravity, Jonás Cuarón est passé à la réalisation avec son premier film Desierto (2015), qui mettait en vedette Jeffrey Dean Morgan et Gael García Bernal. Le film chupacabra n’a pas encore de date de sortie, mais la prémisse semble similaire à La forme de l’eau avec un monstre moins horrible que la société et qui doit être sauvé par une âme noble.

26th Street développe également The Christmas Chronicles deux, qui est réalisé par Columbus et sortira plus tard cette année.