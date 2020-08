Il y a quelques semaines, l’acteur Ray Fisher, Cyborg in Justitice League, a dénoncé le comportement du réalisateur Joss Whedon, de l’ancien directeur créatif de DC Geoff Johns et de l’ancien dirigeant de DC Films Jon Berg, lors du tournage de Justice League et aujourd’hui, à travers de ses réseaux sociaux, il a annoncé que WarnerMedia mène une enquête à leur encontre pour savoir si leur comportement était toxique et abusif pendant le tournage de Justice League.

« Après 5 semaines d’entretiens avec divers acteurs / équipages, WarnerMedia a officiellement lancé une enquête tierce indépendante pour aller au cœur de l’environnement de travail toxique et abusif créé lors de la nouvelle fusillade de la Justice League », a tweeté Fisher. « Je pense que cette enquête montrera que Geoff Johns, Joss Whedon, Jon Berg (et d’autres) ont abusé de leur pouvoir pendant l’incertitude de la fusion d’AT & T avec Time Warner », a déclaré l’acteur.

Ce comportement sera-t-il la raison pour laquelle tous les membres de la distribution sont des partisans du Snyder Cut? Nous ne savons pas, mais Fisher a été très ponctuel en disant sur Twitter que Le traitement par Whedon des acteurs et de l’équipe de la Justice League sur le plateau était impoli, abusif et non professionnell et complètement inacceptable.

Après 5 semaines d’entretiens avec divers acteurs / équipes, @WarnerMedia a officiellement lancé une enquête tierce indépendante pour aller au cœur de l’environnement de travail toxique et abusif créé lors des reprises de la Justice League. C’est un énorme pas en avant! (1/2) – Ray Fisher (@ ray8fisher) 20 août 2020

Samedi prochain, le 22 août, le premier aperçu de la version de Zack Snyder de Justice League sera présenté à 2h30 de l’après-midi.

Justice League, ou peu importe son nom, met en vedette Ben Affleck dans Batman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Henry Cavill dans Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Jason Momoa dans Aquaman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg. , Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. La Justice League de Zack Snyder sera diffusée exclusivement sur HBO Max du début à la mi-2021.