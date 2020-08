Maya Rudolph va (espérons-le) avoir une chute chargée. L’ancien de Saturday Night Live est revenu à l’émission la saison dernière pour incarner la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris. Maintenant, Joe Biden a nommé Harris – actuellement sénateur de l’État de Californie – comme son candidat aux élections de 2020. Et les fans sont absolument enthousiasmés par l’idée que Rudolph reprenne le rôle. Que pense l’ancien membre de la distribution de Saturday Night Live du choix de la vice-présidence? Et reviendra-t-elle au spectacle cette saison pour raviver son impression de Kamala nominée aux Emmy?

Maya Rudolph a été nominée pour un Emmy pour son impression de Kamala Harris dans «Saturday Night Live»

Larry David comme Bernie Sanders, Maya Rudolph comme Kamala Harris et Will Ferrell comme Tom Steyer lors du sketch «Democratic Debate» de Saturday Night Live | Banque de photos Will Heath / NBC / NBCU via .

Le timing des nouvelles de VP était incroyablement propice pour Rudolph, car elle était en train de filmer un panel Entertainment Weekly avec un groupe de nominés aux Emmy. Un de ses collègues panélistes a mis à jour le groupe en voyant l’histoire de rupture.

« Par coïncidence, Rudolph est nominé aux Emmy Awards pour l’actrice invitée exceptionnelle dans une série comique pour son interprétation de Harris dans le sketch show », a rapporté EW. Les représentations de Rudolph Saturday Night Live de Harris dans les débats présidentiels démocrates étaient extrêmement amusantes – et il semble que l’Académie de télévision ait été d’accord.

Il est temps pour Maya Rudolph de briller – Jessica Valenti (@JessicaValenti) 11 août 2020

Alors que Twitter explose d’excitation pour Rudolph, la réaction initiale de l’acteur a été un peu moins enthousiaste.

« Oh merde, » répondit l’ancien de SNL. «Ruh-roh.» Mais reprendra-t-elle son rôle nominé aux Emmy?

«J’adore aller au spectacle, quelle que soit l’excuse que je peux obtenir… Je n’avais tout simplement pas vraiment prévu de voyager pendant cette pandémie», a admis Rudolph. Cependant, elle a reconnu que le producteur exécutif de la série, Lorne Michaels, pourrait probablement réussir.

Maya Rudolph lors de la première de The Lego Movie 2: The Second Part | Gregg DeGuire / .

«… S’il y a quelqu’un qui peut résoudre le problème, je suis sûr que Lorne a une sorte d’hélicoptère invisible qui peut m’y amener», a plaisanté le comédien.

Ce que l’ancien membre de la distribution Rudolph pense de revenir sur «SNL» – et de jouer le candidat démocrate à la vice-présidence

Rudolph dit qu’elle se sent chanceuse chaque fois qu’elle arrive sur la scène du Saturday Night Live. Elle a dit au panel EW:

Depuis que je suis enfant, vraiment, je voulais être sur n’importe quel type de SCTV, Saturday Night Live, et je ne peux pas croire que je suis arrivé à travailler là-bas, et je ne peux pas croire que c’est encore ma famille. Je suis tellement ravi de devoir y retourner. C’est mon endroit préféré pour jouer.

-Tina Fey, Maya Rudolph et Martin Short prennent un selfie ensemble après la spéciale du 40e anniversaire du Saturday Night Live | Theo Wargo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Rudolph a également exprimé son choc à la nouvelle. La nomination de Harris entre dans l’histoire – car elle est la première femme de couleur sur un billet de fête majeur.

«Je suis aussi surpris que vous, les gars», a expliqué l’ancien joueur de la SNL. Faisant référence aux Emmy, elle a poursuivi: « Je ne sais pas si je suis prête à y aller cette minute, mais c’est tellement agréable que cette nomination soit associée à la série parce que c’est mon véritable amour. »

L’autre réaction de Rudolph à la nouvelle du choix de VP de Biden?

La meilleure partie d’aujourd’hui est d’entendre que @KamalaHarris sera le prochain vice-président. La deuxième meilleure partie d’aujourd’hui est de savoir que nous allons voir beaucoup plus de Maya Rudolph !!!! – Meredith Salenger (@MeredthSalenger) 11 août 2020

« C’est épicé. »

C’est vraiment une nouvelle épicée. Pourtant, nous sommes surtout ravis de voir comment Rudolph dépeint Harris cette saison sur Saturday Night Live – c’est-à-dire si cette embêtante pandémie de COVID-19 lui permet de le faire.