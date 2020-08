▲ Juanma Salazar appelle son travail de générateur de contenu Photo courtoisie

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Samedi 8 août 2020, p. 6

Il existe de nombreuses similitudes entre le démarrage d’une entreprise et la création de contenu pour les médias sociaux. Dans les deux cas, la stabilité financière exige de la discipline et une variété de compétences, ainsi que de la conviction et de la résilience.

Juanma Salazar est une jeune Colombienne qui depuis six ans édite, produit, joue, réalise et écrit de l’humour pour les réseaux sociaux. Un travail qu’il considère comme l’ouverture d’un restaurant, «au début il y a des jours qui sont bons et ça se vend très bien, puis il y en a d’autres où un seul plat a été vendu. En cela, c’est la même chose. Il y a des mois où vous avez plusieurs sponsors, de bonnes entrées, et il y a des mois où vous n’en avez pas. Il s’agit également de bien prendre soin de ses finances et de se préparer aux bons et aux mauvais moments », a-t-il expliqué.

Plus identifié au terme de créateur de contenu qu’à celui d’influenceur, Juanma a décidé de changer de métier d’ingénieur pour divertir et offrir des messages positifs aux jeunes. Une telle perspicacité l’a aidé à trouver des moyens de monétiser plus facilement son contenu. Le Colombien est conscient que les sponsors privilégient ce qui peut convenir à toute la famille.

Avec sa femme et partenaire, Lau Malagón, le créateur de courtes vidéos d’humour et de style de vie permet aux utilisateurs des réseaux sociaux de jeter un coup d’œil dans leur vie quotidienne. Avec l’intention de faire de leur relation un exemple pour les autres, les Colombiens essaient de se montrer tels qu’ils sont et de répandre des valeurs telles que le respect.

Bien qu’il ne cherche pas à éduquer ou à parler d’éthique, Juanma Salazar se dit engagé dans l’utilisation responsable des réseaux sociaux, ce qui pour lui signifie ne pas être un tabloïd ou répandre des ragots.

Les Colombiens vivent en Floride, aux États-Unis, où ils ont déménagé il y a deux ans à la recherche d’opportunités. Maintenant, avoir des millions d’adeptes ne prend pas le sommeil de Juanma, qui se dit calme et reconnaissant envers le public qu’il a.

Avant la crise sanitaire, en plus de produire des vidéos pour leurs réseaux sociaux, le couple créatif se consacrait également à proposer des stratégies de croissance numérique aux personnes intéressées à débuter une carrière au sein des plateformes numériques, une activité qu’ils prévoient de reprendre lorsque les conditions s’amélioreront. .

Le contenu de Lau Malagón et Juanma Salazar est disponible sur les plateformes Instagram, Facebook et Tik Tok.