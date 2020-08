« Big Brother: All-Stars » débute avec une première en direct de deux heures – où le casting sera révélé – ce mercredi à 20 heures. ET sur CBS.

C’est la 22e saison de « Big Brother » et la deuxième fois que la franchise vénérée fait une saison all-star, mais ça va toujours être différent de toute production de « Grand frère » pour venir avant lui.

Bien que les différences puissent ne pas avoir autant d’impact sur ce qui est vu sur les écrans, il y aura des changements notables pour le public domestique. D’une part, il n’y aura pas de foule hurlante le jeudi soir lorsque quelqu’un sera expulsé.

CBS

Big Brother All-Stars 2 Cast sera révélé lors de la première en direct

Voir l’histoire

En fait, selon Julie Chen, elle ne sera pas là non plus. «Je serai plus éloignée que jamais des invités de la maison lorsqu’ils seront expulsés. Pas de câlins, pas même une poignée de main de Chenbot», a-t-elle plaisanté. ET, embrassant le surnom que les fans de BB lui ont donné il y a des années pour sa livraison en bois.

En fait, Chen ne visitera pas du tout la maison, semble-t-il, et tout sera testé et désinfecté encore et encore, y compris leurs livraisons hebdomadaires d’épicerie.

« Il y a trop de choses en jeu pour ne pas aller au-delà du protocole pour s’assurer que tout le monde est en sécurité », a-t-elle déclaré au média.

Cela ne signifie pas que tout le monde dans la maison pratiquera la distanciation sociale ou portera des masques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même s’il devrait au moins se laver beaucoup les mains. Ils ont mis en quarantaine séparément maintenant et si / quand ils entrent dans la maison, ils seront effectivement mis en quarantaine ensemble pendant la durée de l’émission.

.

Bachelorette Rumor Mill: Clare Crawley abandonne, remplacée par Tayshia Adams

Voir l’histoire

À cet égard, une fois à l’intérieur, ils peuvent se livrer aux manigances et aux branchements habituels et à toutes les autres choses idiotes, rapprochées et personnelles qui font de « Big Brother » une telle expérience. Cela signifie également que les défis n’auront pas à être modifiés non plus.

L’équipe travaille également en « pods », selon le producteur exécutif Rich Meehan. Bien qu’ils ne soient pas en quarantaine, ils travaillent exclusivement avec les mêmes personnes, ce qui minimise leurs risques.

Et leur communication avec les Houseguests passe par la technologie et les murs, ce qui devrait également aider à les protéger.

«Si vous me demandez, une fois que vous serez dans la maison du ‘Big Brother’, ce sera peut-être l’un des endroits les plus sûrs», a déclaré Chen.

Bravo / .

Pourquoi Denise Richards croit que Brandi Glanville a fait ces affirmations choquantes pour une affaire

Voir l’histoire

Dans le même temps, le réseau a donné aux fans un premier aperçu de la maison repensée pour cette saison des étoiles. Chaque année, « Big Brother » adopte un nouveau thème et la maison est peaufinée pour refléter cela.

Meehan a déclaré que la maison était en quelque sorte un hommage à l’histoire de la série, célébrant ses 20 ans cet été, mais taquine également les rebondissements à venir que les stars devront affronter.

Le salon prend littéralement le thème « star », tandis qu’un look très cool peint à la bombe orne la cuisine et met en valeur certains des moments les plus emblématiques de « Big Brother ». Et nous adorons le fait que le salon célèbre les spectacles célèbres nés du spectacle – car il y a toujours beaucoup de caresses lourdes!

.

Michelle Williams revient sur un fan pour lui demander pourquoi elle n’était pas dans Black Is King de Beyonce

Voir l’histoire

Le tristement célèbre canard en caoutchouc « Big Brother », qui peut généralement être vu dans la piscine à l’extérieur, prend le contrôle de la salle de bain dans facilement la pièce la plus adorable de la maison.

BB Superheroes envahit l’une des chambres, avec des images de dessins animés classiques de certains des grands « Big Brother » souriant à quiconque se retrouve là-dedans. Une autre pièce passe au niveau supérieur, avec 127 photos en noir et blanc des moments passés de «Big Brother».

La dernière salle rappelle de quoi il s’agit. Tout au long de l’été, vous voulez cette clé de chambre très convoitée du chef de famille, et à la fin, vous voulez voir votre nom sur plus de clés que quiconque.

.

Brian Austin Green se répand sur Megan Fox et Tina Louise se séparent, étant « trahi » par Courtney Stodden

Voir l’histoire

En parlant de la chambre HOH, le couloir à l’étage a été agrandi avec une chambre loft très cool pour se détendre, tandis que la chambre elle-même ressemble au genre de suite penthouse que vous pourriez trouver au sommet de l’un des complexes les plus chics de LA.

Sérieusement, ce n’est pas seulement des dramatiques pour le plaisir des dramatiques. Après le thème « Camp d’été », la maison de cette année est vraiment magnifique, et nous aimons le nombre d’espaces différents dont elle dispose pour permettre à des groupes de personnes de s’asseoir ensemble et de se suspendre – et de tracer – et de planifier.

Il n’y avait aucune indication sur la façon dont l’arrière-cour pourrait être aménagée, bien que ce soit en grande partie la même chose chaque saison, mais nous saurons tous quand la saison 22 débutera avec un épisode en direct de deux heures mercredi à 20 heures. ET sur CBS.

Vous avez une histoire ou un conseil pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.

Instagram