Presse Europa

Journal La Jornada

Jeudi 6 août 2020, p. 8

Madrid. La pandémie a forcé la suspension de Glastonbury, le festival de musique le plus important du Royaume-Uni. Bien que la plupart des programmes annulés par Covid-19 aient reporté leur célébration à l’année prochaine, l’organisation a averti de la possibilité que l’émission n’ait pas de nouvelle édition avant 2022.

L’organisateur du festival de musique Michael Eavis a admis qu’il faisait de son mieux pour ramener le festival en 2021, bien qu’il ait clairement indiqué que cela n’était peut-être pas possible. 500 personnes vont bien. Mais mon travail est de 250 000 au total, a-t-il déclaré à ITV News West Country. J’espère toujours pouvoir revenir l’année prochaine et déplacer le ciel et la terre pour m’assurer que nous le faisons. Mais cela ne veut pas dire que cela arrive nécessairement. C’est juste une illusion, a-t-il avoué.

Il a insisté sur le fait que, même s’ils doivent attendre encore un an, Glastonbury reviendra malgré l’impact financier de la pandémie. Je ne suis pas inquiet, j’ai confiance qu’il survivra, a déclaré l’organisateur, qui a même prédit qu’il reviendrait plus fort. La seule certitude que je vois, c’est que ce sera l’année prochaine, en 2022. Pour être tout à fait honnête, il faudra peut-être attendre deux ans. Mais j’ai encore de l’espoir et nous nous battons et travaillons pour que cela se produise l’année prochaine, a-t-il ajouté.

Cette année, le 50e anniversaire de Glastonbury devait être célébré. Le festival devait avoir lieu du 24 au 28 juin et sa programmation comprenait Paul McCartney, Taylor Swift et Kendrick Lamar.