Une annonce surprise lors du panel « Black Adam » de DC Fandome samedi était que la Justice Society of America sera présentée dans le film. Dwayne Johnson, qui joue le titulaire Black Adam, a été rejoint par sa co-star Noah Centineo, qui joue l’ennemi d’Adam, Atom Smasher, pour révéler la nouvelle.

Dans un tease animé, Hawkman, Doctor Fate, Cyclone et Atom Smasher ont été annoncés comme membres de la JSA qui apparaîtront dans le film.

«J’ai le don de détruire les intimidateurs, mais il y en a qui pensent que j’ai besoin d’aide», a raconté Johnson sous le nom de Black Adam. «Hawkman, Doctor Fate et leurs nouvelles recrues: Cyclone et Atom Smasher. Ils se nomment eux-mêmes la Justice Society, une organisation qui croit en la lutte pour la vérité et la justice. Eh bien, je vais leur apprendre que les seules croyances pour lesquelles je me bats sont les miennes. Bienvenue dans la vérité, la justice et la voie de Black Adam. »

La Justice Society of America est une équipe de super-héros populaire introduite par DC Comics en 1940. À l’origine, y compris Green Lantern, Atom, Flash, Hawkman, Hour-Man, Spectre, Sandman et Doctor Fate, il y a eu des dizaines d’autres membres et des itérations du groupe à travers les années dans les bandes dessinées.

Pour les non-initiés, Doctor Fate est un sorcier, Cyclone manipule le vent, Atom Smasher peut grandir et Hawkman vole et brise des choses avec une masse magique.

Regardez l’introduction animée de la Justice Society of America à partir de la présentation DC Fandome ci-dessous:

De plus, Johnson a commencé la présentation avec une version animée de l’histoire d’origine de Black Adam:

La nuit avant le panneau numérique, Johnson a publié une allumeuse du costume de son personnage. «Black Adam» devrait sortir le 22 décembre 2021.