Justin Townes Earle, un auteur-compositeur-interprète acclamé dans le domaine de l’Americana / alt-country et le fils de Steve Earle, est décédé à l’âge de 38 ans, selon une annonce sur ses comptes de médias sociaux.

«C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de notre fils, mari, père et ami Justin», lit-on dans le communiqué sur Facebook et Instagram. «Beaucoup d’entre vous se sont appuyés sur sa musique et ses paroles au fil des ans et nous espérons que sa musique continuera à vous guider dans vos voyages.

Justin vous manquera beaucoup.

Aucune cause de décès n’a été immédiatement proposée.

Les fans et amis ont réagi à la nouvelle avec choc et tristesse alors que le mot commençait à se répandre dimanche soir, de Head & the Heart et Margo Price à l’auteur Stephen King.

«RIP Justin Townes Earle», a tweeté le groupe The Head & the Heart. «Nous avons eu le plaisir de jouer quelques spectacles ensemble. C’était un auteur-compositeur immense et une âme authentique. Cette année est un voleur.

RIP Justin Townes Earle… Nous avons eu le plaisir de jouer quelques spectacles ensemble. C’était un auteur-compositeur immense et une âme authentique. Cette année est un voleur. – La tête et le cœur (@headandtheheart) 24 août 2020

Il semble que Justin Townes Earle soit décédé. J’espère que c’est un canular, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Quelle perte. – Stephen King (@StephenKing) 24 août 2020

L’annonce de sa mort s’est terminée par une citation lyrique:

J’ai traversé les océans

A combattu la pluie verglaçante et le sable soufflé

J’ai traversé des lignes et des routes et je me demande des rivières

Je cherche juste un endroit pour atterrir

envoyer de l’amour et des condoléances à Steve Earle et à toute la famille de Justin Townes Earle… il a toujours été gentil avec moi et il est parti trop tôt – Margo Price (@MissMargoPrice) 24 août 2020

Mon ami, Justin Townes Earle, est décédé. Un auteur-compositeur si formidable… il m’a emmené en 2 tournées et m’a toujours traité avec tant de gentillesse… .il a compris la lutte, il a compris la joie… Je l’ai vu au sommet et dans les vallées des deux au cours des 13 années où je l’ai connu… tu nous manqueras JT ❤ pic.twitter.com/rq74Qu3Hif – Samantha Crain (@sjcrain) 24 août 2020

Bonne nuit, Justin Townes Earle. J’ai ouvert pour vous une fois à Portland, puis j’ai regardé toute la scène du spectacle, totalement étonné. Tu étais réel. – Hiss Golden Messenger (@hissgldnmssr) 24 août 2020

Earle a été nommé en partie d’après le chanteur légendaire Townes Van Zandt, qui était un ami et mentor de son célèbre père, Steve. Le chanteur a grandi dans un quartier moins aisé de Nashville, élevé par sa mère, Carol Ann Hunter Earle, avant de nouer des liens plus étroits avec son père à l’âge adulte.

Il a sorti son premier EP, «Yuma», en 2007, et a été signé par Bloodshot et a sorti son premier album, «The Good Life», l’année suivante.

En 2009, il a remporté un prix de l’Americana Music Association pour l’artiste nouveau et émergent de l’année. Il a de nouveau reçu un grand honneur lorsque sa chanson «Harlem River Blues» a remporté la chanson de l’année en 2011.

Earle était ouvert sur le fait qu’il avait lutté contre des problèmes de dépendance depuis l’âge de 14 ans et avait plusieurs expériences de rechute et de réadaptation. Son site Web faisait référence à «une sobriété retrouvée. «Un jour, je viens de réaliser que ce n’est pas cool de mourir jeune, et c’est encore moins cool de mourir après 30 ans», a-t-il déclaré dans une biographie sur son site, écrite à 32 ans.

Son album le plus récent, et le deuxième pour le label New West, « The Saint of Lost Causes », est sorti en 2019. Il avait continué à tourner derrière lui jusqu’en mars, lorsque la pandémie a mis un terme aux spectacles.

Dans une interview l’année dernière avec The Boot, Earle a parlé de sa fille de 2 ans, Etta St.James, et de la façon dont elle l’a inspiré à écrire un ensemble de documents moins internes et plus socialement conscients de ce qui a tourné être son chant du cygne.

«Ma fille est probablement la raison pour laquelle j’ai arrêté d’écrire des chansons tellement intérieures et j’ai commencé à regarder le monde», admet-il. «J’ai dû commencer à m’inquiéter pour le monde à cause d’elle. Je lui ai acheté un 9MM [handgun] le jour où elle est née parce que j’ai peur comme l’enfer pour elle. … « J’ai une fille; Je ne peux pas m’arrêter de m’en soucier », dit Earle, avec une pointe de fierté pragmatique. «J’ai une mère dont je m’occupe. Je ne peux jamais arrêter de m’en soucier. Ce que je vais arrêter de faire, finalement… c’est ce que dit le disque. Vous abattez les ordures blanches ou les pauvres noirs ou quiconque assez longtemps, nous allons réagir. Nous réagirons. Et vous n’aimerez pas ça. Les baby-boomers adorent dire qu’ils ont arrêté la guerre du Vietnam, mais ils ont aussi ruiné le marché boursier. Félicitations, les gars. Pendant ce temps, je ne peux pas trouver d’emploi chez McDonald à cause de mon casier judiciaire. Donc si je ne joue pas de musique, je vends de la drogue. Je suis un criminel et si je ne joue pas de musique, je serais probablement en prison ou mort.

Il a poursuivi: «C’est dur, mec. Je suis engagé dans la musique depuis l’âge de 15 ans », dit-il. «Je suis un bon père. J’ai appris à ma fille à jurer quand les Cubs perdent – c’est une Earle, alors elle ira bien. Je suis un bon père, mais je suis comme… un mari. Je suis fait pour la route; Je ne sais pas quoi faire à la maison. Mais tu sais quoi? Je n’ai jamais dit que je serais bon dans tout ça. Personne ne pourra jamais me demander d’arrêter de faire ce que je fais. Si vous voulez faire ce que je fais – comme Townes Van Zandt ou Guy Clark – vous vous y engagez. Tout le monde autour de vous doit comprendre cela.

Passant en revue son dernier album pour Rolling Stone l’année dernière, le critique Jonathan Bernstein a écrit: «Depuis le début, Earle a été un artiste aux principes implacables, figé dans ses manières démodées de ce que signifie être un auteur-compositeur-interprète du 21e siècle. Le renouveau des racines Earle a contribué à inaugurer plus tôt cette décennie avec des albums comme Harlem River Blues de 2010 qui l’a depuis largement dépassé en faveur de traditionalistes à la voix plus douce comme Jason Isbell, et pourtant, sur son dernier, Earle reste plus attaché que jamais à son propre trésor. causes perdues: la narration folklorique de la vieille école, les styles pré-rock désuets et la centralité absolue de la création d’albums à l’ère du streaming. … Le Saint des causes perdues est à la hauteur de son titre, servant de rappel rafraîchissant de ce que l’auteur-compositeur a toujours fait de mieux.

Ces dernières années, Earle avait vécu à Portland, après être devenu satisfait de la croissance et de l’embourgeoisement de Nashville. En racontant à The Current en 2017 qu’il a grandi dans la ville, il a déclaré: «Ils aiment l’appeler Twelve South maintenant, mais cela s’appelait Sevier Park-Sunnyside Neighborhood quand j’étais enfant. C’était un quartier très racialement mixte, c’était un quartier très pauvre, et maintenant ce sont des maisons à un million de dollars et rien que des enfants blancs qui courent dans ces foutues rues et ça n’a pas l’air bien. Ce n’est pas le quartier dans lequel j’ai grandi.… Nashville a supprimé ma maison. Nashville a définitivement pris un virage là où il n’y en a pas ailleurs, où ils ne veulent pas simplement faire sortir les gens du bâtiment et vider le bâtiment, ils veulent démolir complètement ce bâtiment, peu importe son âge, son histoire, qui y vivait, peu importe… Ce n’est définitivement plus ma maison, à part le fait que ma mère est là.

J’ai passé beaucoup de bons moments et j’ai fait beaucoup de bonne musique avec JTE. Tellement triste pour sa famille ce soir. – Jason Isbell (@JasonIsbell) 24 août 2020

Justin a acheté le costume dans lequel je me suis marié. – Jason Isbell (@JasonIsbell) 24 août 2020

Justin Townes Earle a toujours dit que si nous nous demandions pourquoi nous nous blessions, nous pourrions avoir plus de disques de Billie Holiday. Et bien, maintenant nous n’aurons plus d’enregistrements JTE. Et ça fait mal. – Stephanie Coiro (@CoiroStephanie) 24 août 2020

Parlant de la renommée qu’il partageait avec son père, Earle a parlé de parvenir à un équilibre dans son attitude. «» J’apprécie vraiment (la connexion) », a-t-il déclaré à The Boot. «Il y a beaucoup de fils et de filles qui ne veulent rien avoir à faire avec leurs parents. Remets-toi de ça. Tu penses que tu ferais ce que tu fais sans l’influence de ta mère ou de ton père? Mais même si c’était dur, personne ne dira jamais que j’ai monté les coats de mon père. Mon papa ne peut pas écrire comme moi, il ne peut pas jouer de la guitare comme moi. Je ne peux pas écrire comme lui et je ne veux pas jouer de la guitare comme lui. Je pense que nous avons fait cinq concerts ensemble en 13 ans depuis que j’ai commencé à faire des disques. Nous nous sommes séparés depuis le début, car il voulait que je sois autonome.