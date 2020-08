KABC-TV («ABC7»), propriété d’ABC, a nommé Pam Chen au poste de vice-présidente et directrice des nouvelles de la chaîne. Cette décision fait de Chen le premier chef du département des nouvelles d’Asie et des États-Unis dans une station appartenant au réseau à Los Angeles.

Chen remplace Rob Elmore, qui dirigeait les opérations d’information de KABC depuis 2015. Elmore a récemment été sollicité pour prendre la relève en tant que président et directeur général de l’ABC WTVD à Raleigh-Durham, NC

Chen a été avec KABC pendant 15 ans, plus récemment en tant que directeur adjoint des nouvelles. Elle rend compte au président et directeur général de KABC Cheryl Fair, à qui elle rendra compte.

«Pam Chen est une journaliste, productrice, mentor et leader innovante chez KABC, également et farouchement dévouée à la fois au succès d’Eyewitness News et aux personnes de la salle de rédaction avec lesquelles elle travaille quotidiennement», a déclaré Fair. «Pam montre que le travail acharné, le caractère, la compassion et l’engagement sont les ingrédients du succès. J’ai confiance en son leadership et j’ai hâte de voir ce qui va arriver.

Chen supervisera la marque et l’équipe d’Eyewitness News de KABC dans son nouveau rôle. «C’est un honneur absolu de se voir confier la direction de cette salle de rédaction», a déclaré Chen. «L’équipe d’Eyewitness News est composée d’individus de classe mondiale avec lesquels j’ai travaillé côte à côte et avec qui j’ai collaboré tout au long de mes 15 années chez KABC. Je suis impatient de diriger cette équipe remarquable alors que nous continuons à renforcer les liens avec nos communautés locales à travers le sud de la Californie grâce à une narration hyperlocale et pertinente à fort impact.

Chen a d’abord rejoint KABC en tant que producteur du matin du journal télévisé de 5 heures du matin, avant de passer aux nouvelles de 16 heures et 17 heures. Elle a également contribué au lancement et à la syndication de «On the Red Carpet» de KABC, qui faisait la chronique d’événements majeurs d’Hollywood tels que les Oscars. Plus tard, elle a contribué au lancement d’un bulletin d’information à 15 h et à la mise en œuvre d’un nouveau système d’exploitation et d’édition pour la salle de rédaction de la station.

En tant que directeur adjoint de l’information, Chen a lancé un programme de journaliste communautaire à la station et a dirigé l’organisation de presse à trois prix régionaux Edward R. Murrow de la Radio Television Digital News Association pour la couverture de l’actualité.