Kalani Faagata et Asuelu Pulaa se sont finalement rendus à Washington dans le dernier épisode de 90 Day Fiancé: Happily Ever After?

Les choses semblaient bien se passer pendant le voyage jusqu’à ce que la famille d’Asuelu demande au couple l’argent qu’ils avaient demandé avant les vacances. En apprenant qu’ils ne recevraient pas autant qu’ils le demandaient, la famille d’Asuelu a commencé à faire pression sur le couple sur son manque de soutien financier.

Au début d’un va-et-vient, Kalani a pris la parole et a défié la sœur d’Asuelu sur ses propres offres monétaires. Ses remarques ont suscité encore plus de critiques de la part de la famille d’Asuelu, mais de nombreux téléspectateurs ont soutenu Kalani, arguant que la famille d’Asuelu avait tort.

Kalani Faagata et Asuelu Pulaa | kalanifaagata via Instagram

La famille d’Asuelu a demandé une grosse somme d’argent avant les vacances

Dans les épisodes précédents de la cinquième et la plus récente saison de la série, Asuelu et Kalani ont décidé de se rendre à Washington pour voir la mère et les deux demi-sœurs d’Asuelu.

Lors d’un appel vidéo, la famille d’Asuelu lui a demandé d’apporter 1 000 $ lors de sa visite. La demande a mis Kalani mal à l’aise, étant donné qu’ils ont déjà du mal à élever leur famille. Mais Asuelu a expliqué qu’il était de coutume dans la culture samoane qu’un enfant apporte un soutien financier à ses parents.

Le couple est parvenu à un accord sur l’épisode du 2 août pour apporter des cadeaux et 100 $ à donner à la mère d’Asuelu. En atterrissant à Washington, ils sont allés dîner avec sa famille lors de l’épisode du 9 août, inquiets de ce que le groupe pourrait dire quand ils ont appris qu’ils n’obtiendraient qu’une fraction de ce qu’ils avaient demandé.

La famille d’Asuelu a confronté le couple à propos de l’argent

Au milieu du dîner, la famille d’Asuelu a demandé au couple s’ils avaient emporté de l’argent avec eux. Asuelu a reconnu qu’ils l’avaient fait, mais a expliqué que c’était nettement moins que ce qu’ils avaient demandé en raison d’autres responsabilités financières.

Malgré le fait que le couple a sa propre famille à charge, la mère d’Asuelu et l’une de ses sœurs ont fait marche arrière et l’ont appelé pour ne pas avoir pris soin de ses parents.

«Pourquoi ne travaillez-vous pas à temps plein pour pouvoir subvenir aux besoins de votre petite famille et de votre famille à la maison?» demanda la sœur.

Asuelu a expliqué qu’il avait du mal à trouver un emploi à plein temps, ce qui explique en partie pourquoi il n’a pas les moyens de fournir plus d’argent.

Sa mère a suggéré que la famille de Kalani intervienne pour les aider avec leurs finances afin qu’Asuelu puisse avoir plus d’argent pour elle. Mais Asuelu était réticent à leur demander encore plus d’aide.

«Je ne veux pas demander aux parents de Kalani», a répondu Asuelu. « Ils aident. Ils aident beaucoup. Mais je ne veux pas qu’ils soutiennent tout. »

Doublant, sa sœur a répété sa conviction qu’Asuelu devrait avoir plus d’argent pour leur mère. «De retour à la maison, nous devons donner la priorité à notre famille. Peu importe que nous soyons mariés, nous sommes censés prendre soin d’eux et envoyer de l’argent quoi qu’il arrive », a-t-elle déclaré.

«Eh bien, envoyez-vous de l’argent?» Kalani a demandé avec humeur à laquelle la sœur a répondu: « Ce ne sont pas vos affaires. » La mère d’Asuelu est intervenue et a été d’accord avec sa fille en criant: «Nous demandons à mon fils! Laissez simplement ma fille seule.

Alors que la conversation devenait de plus en plus animée, la mère d’Asuelu se leva et annonça qu’elle avait «fini» la conversation. Ses filles l’ont suivie hors du restaurant pendant qu’Asuelu parlait de la situation aux caméras.

Réactions des fans au désaccord de Kalani avec la famille d’Asuelu

Alors que les fans comprennent et respectent la tradition de quelqu’un qui soutient financièrement ses parents, beaucoup de gens pensent que la famille d’Asuelu aurait dû être plus sensible à la situation du couple.

«Oooooo Kalani a laissé tomber le micro sur celui-ci! Lol, je comprends que c’est peut-être leur culture, mais sa famille doit comprendre qu’il travaille à temps partiel avec deux enfants et une femme dont il doit s’occuper! 1 000 $ ???? Travailler à temps partiel ?? Oh non », a lu un tweet.

« Cette conversation est de la merde absolue », a déclaré un autre tweet. «Asuelu doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants avant tout. C’est ça qu’être mari et père! Sa famille a tellement faim d’argent. Je suis content que Kalani ait interrogé sa sœur sur son argent. Elle n’aimait pas cette merde. «

Mais d’autres fans se sont sentis mal pour les deux côtés, avec une personne tweetant: «C’est un gros obstacle en raison des différences culturelles. Se sentir mal 4 Asuelu & Kalani. Peut-être qu’Asuelu peut expliquer. Il ne peut pas soutenir financièrement. maman et sœurs autant parce qu’il a une femme et des enfants maintenant.

Les fans pourront voir les conséquences de l’éruption dans l’épisode du 16 août de 90 Day Fiancé: Happily Ever After?