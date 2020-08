Le sénateur Kamala Harris a accepté la nomination au poste de vice-président mercredi soir dans une salle de congrès vide, une image austère de la politique pendant la pandémie de coronavirus.

À bien des égards, le discours de Harris s’inscrivait dans les traditions des discours des candidats à la vice-présidence, mélangeant des détails biographiques avec des éloges pour son colistier et des coups acérés contre le titulaire. Mais le silence étrange dans le Chase Center de Wilmington, Del. – où environ 30 journalistes avaient été autorisés à regarder son discours en personne – a montré à quel point les choses étaient différentes en 2020.

«J’accepte votre nomination à la vice-présidence des États-Unis d’Amérique», a déclaré Harris, à un moment historique qui susciterait généralement une ovation prolongée.

Harris est la première femme noire et la première candidate d’origine asiatique américaine sur un ticket national. Elle a commencé son discours par un clin d’œil au 100e anniversaire du 19e amendement, qui donnait aux femmes le droit de vote, et aux décennies supplémentaires de lutte pour l’émancipation des femmes noires.

« Sans fanfare ni reconnaissance, ils se sont organisés et ont témoigné, et se sont rassemblés, ont marché et se sont battus – pas seulement pour leur vote, mais pour un siège à la table », a déclaré Harris, en référence à Shirley Chisholm, la pionnière du Congrès noir qui s’est porté candidat à la présidence en 1972, et qui a déclaré: «S’ils ne vous donnent pas de place à la table, apportez une chaise pliante.

Harris a rendu hommage aux femmes qui se sont battues pour les droits civils et à sa propre mère, Shyamala Gopalan Harris, qu’elle a qualifiée de «personne la plus importante de ma vie».

«Elle nous a appris à être conscients et compatissants des luttes de tout le monde», a déclaré Harris. «Croire que le service public est une noble cause et que la lutte pour la justice est une responsabilité partagée.»

Harris a également parlé de la pandémie et de son effet disproportionné sur les communautés noires et brunes. Elle a également cité la mort de George Floyd et Breonna Taylor aux mains de la police, implorant les électeurs de «faire le travail» pour mettre fin au racisme structurel.

«Nous sommes à un point d’inflexion», dit-elle. «Le chaos constant nous laisse à la dérive. L’incompétence nous fait peur. La dureté nous fait nous sentir seuls. C’est beaucoup. Mais voici le truc. Nous pouvons faire mieux. »

En décrivant sa trajectoire de carrière en tant qu’avocate, procureur de district, procureure générale de Californie et sénateur américaine, Harris a souligné ses références dans la lutte pour la justice. «Je connais un prédateur quand j’en vois un», dit-elle.

Harris a pris pour cible le président Donald Trump et a déclaré aux téléspectateurs que les enjeux du concours du 3 novembre étaient une question de vie ou de mort. «Nous avons un président qui transforme nos tragédies en armes politiques», a-t-elle déclaré.

Une grande partie du reste du discours a été consacrée à faire l’éloge de Joe Biden, qui acceptera l’investiture démocrate à Wilmington jeudi soir.

Suite à son discours, Harris a reçu une salve d’applaudissements sur un écran Zoom géant avec des personnes dans 30 fenêtres. Biden est ensuite sorti et les deux se sont tenus à six pieds l’un de l’autre, renonçant à la pose traditionnelle avec les mains des candidats jointes et les bras levés.

Le discours historique de Harris a été suivi d’une performance émouvante de «A Change Is Gonna Come» de Jennifer Hudson de Chicago.