En plus d’être un membre du groupe R&B Xscape et une personnalité de la télévision sur The Real Housewives of Atlanta, Kandi Burruss est également connu pour être un entrepreneur avec de nombreuses entreprises. Elle et son mari, Todd Tucker, ont annoncé une nouvelle entreprise commerciale qui s’inscrit dans la lignée de leur chaîne de restaurants, Old Lady Gang.

La relation entre Kandi Burrus et Todd Tucker était un scénario de la dernière saison de «RHOA»

Burruss et Tucker traversaient un conflit lors de la douzième saison de The Real Housewives of Atlanta. Burruss était souvent loin de chez elle alors qu’elle tournait pour son rôle dans la troisième saison de The Chi de Showtime.

Lorsqu’elle rentrait à la maison à l’époque où elle ne tournait pas la série, elle avait souvent beaucoup d’obligations professionnelles et d’apparitions dans les médias. Cela a conduit à une tension dans leur relation car Tucker pensait que Burruss devait passer plus de temps en famille avec lui et les enfants. Les deux ont même fait venir un thérapeute pour les aider à résoudre leurs problèmes.

Avant leur émission de bébé, qui était la pièce maîtresse de la finale de la saison 12, ils étaient également en désaccord Tucker n’a pas parlé à la mère de Burrus, Mama Joyce, dans un restaurant quand ils étaient tous là. Malgré tout cela, alors qu’il était sur scène lors de la fête de naissance, Tucker s’est excusé auprès de Burrus pour tout ce qui s’est passé récemment. Maintenant, tout semble bien entre le couple. Il semble également que Tucker et Mama Joyce soient également bons maintenant.

Tucker a annoncé la nouvelle entreprise sur son Instagram

Dans un post sur Instagram, Tucker a annoncé sa dernière entreprise, un restaurant appelé Blaze Steak & Seafood. Il porte le nom de leur fille. Dans la légende, il a écrit: «J’habite dans le sud-ouest d’Atlanta et je me suis toujours demandé pourquoi nous n’avons pas certains restaurants dans notre région (zone noire). Mais je ne demande plus [sic]! Je construirai ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin dans nos communautés! Ils feraient mieux de ne pas me laisser trouver comment construire ma propre épicerie!

Il a également publié une vidéo sur la chaîne YouTube, Todd Tucker TV, détaillant le processus d’ouverture de Blaze en coulisses. «C’est le sud-ouest d’Atlanta. C’est là que le who’s who d’Atlanta a grandi, vécu, est venu, fait partie de; ils font toujours partie du quartier et de la communauté », a-t-il déclaré dans la vidéo. «Nous faisons partie de la communauté, nous vivons dans la communauté, et c’est une telle bénédiction de pouvoir ouvrir quelque chose de ce côté de la ville. Ça va être dope. «

Il s’agit de la deuxième entreprise de restauration du couple. Ils ont d’abord ouvert Old Lady Gang et il a maintenant trois emplacements à Atlanta. L’un des emplacements est même dans la State Farm Arena. L’ouverture de Blaze sera probablement en vedette dans la prochaine saison 13 de The Real Housewives of Atlanta. Burruss a récemment confirmé que la nouvelle saison de la série avait commencé le tournage. Il est très probable que Blaze soit présenté dans l’émission.