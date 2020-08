M. West est toujours plein d’idées et il a partagé un aperçu des plans qu’il a pour une vie, une thérapie et une éducation durables.

Prenez place parce que Kanye West a quelques choses à dire. Ye a dit lui-même qu’il donnait au monde « Une autre tirade sur Twitter avant le coucher », et avec 26 tweets de conscience, il n’est pas trop loin. Il a posté une photo de plusieurs prototypes de Yeezy et une image d’un serpent avec la légende: « Je ne vais pas utiliser un emoji de serpent parce que vous savez pourquoi … Je ne sais pas si les chrétiens sont autorisés à utiliser des emojis de serpent. » Il a pesé ses options de rocker en écrivant «Guns n Roses ou Nirvana, tous deux mes préférés» et a partagé ses plans pour un éco-village.

Dans son croquis, Kanye a révélé que le village serait également un «ranch pour enfants» qui aiderait les mères et les familles. « La programmation comprend la thérapie (multidisciplinaire) et l’éducation (entrepreneuriat, parentalité, développement personnel) », indique une image. « Offrez des allocations, des services de garde d’enfants et des opportunités de carrière. »

Il a également montré les plans d’éducation et d’aide aux enfants avec des programmes de réintégration ainsi que des leçons sur la musique, l’art, l’écologie et la tige. Il y avait aussi des idées concernant les initiatives «de la ferme à la table» et «l’accès aux soins de santé» qui comprend les soins de santé, la prévention holistique et l’intelligence émotionnelle. Il semble que Ye essaye de changer le monde tout en révélant certaines de ses politiques présidentielles. Découvrez quelques-uns de ses articles ci-dessous.