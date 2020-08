Bienvenue à la pause quotidienne de PopCrush! Voici un aperçu des histoires de culture pop et de style de vie les plus chaudes d’aujourd’hui, telles qu’elles ont été entendues sur PopCrush Nights, diffusées à travers le pays. Découvrez l’idée JesusTok de Kanye, le rejet du rôle de Brie Larson révèle et plus encore, ci-dessous!

Kanye West veut faire un Jésus TikTok



Kanye West réfléchit déjà à son prochain projet: le rappeur et homme d’affaires veut faire de JesusTok, une version chrétienne de TikTok. (via TMZ)

Un garçon souffle un morceau de Lego manquant de son nez

Un morceau de Lego manquant est sorti d’un jeune garçon néo-zélandais quand il s’est mouché. Il a dit à ses parents qu’il avait collé le Lego dans le nez il y a deux ans. (via les gens)

Brie Larson révèle les rôles qu’elle n’a pas obtenus

La lauréate d’un Oscar Brie Larson a travaillé dans sa juste part de flops de films avant de décrocher ses plus grands rôles. Elle a également eu sa juste part de rejet de casting, perdant des rôles dans Star Wars, Gossip Girl, Tomorrowland et The Hunger Games. Tout comme Captain Marvel, Larson reste un rappel de toujours continuer à pousser pour vos rêves! (via les gens)

La Journée mondiale de l’aide humanitaire approche

Le 19 août est la Journée mondiale de l’aide humanitaire et cette année sera plus importante que jamais. Vous pouvez participer en faisant du bénévolat ou même en célébrant une personne qui a dépassé les attentes des autres. (via la Journée mondiale de l’aide humanitaire)

Will Smith et Kevin Hart signent le remake des avions, des trains et des automobiles



C’est le remake du film que nous attendions tous: Will Smith et Kevin Hart ont signé pour un remake des avions, trains et automobiles emblématiques de 1987. Le film original réalisé par John Hughes sera difficile à dominer puisqu’il mettait en vedette les légendes de la comédie Steve Martin et John Candy, mais si quelqu’un est prêt à relever le défi, c’est Smith et Hart. (via les gens)