Les derniers événements de la vie de Karmele Marchante apportent plus de queue que prévu. Après souffrir d’un écrasement et se tromper avec de graves dégâts, le journaliste a vu comment il redevient l’épicentre de l’actualité et, surtout, comment les collaborateurs de ‘Sálvame’ expriment à nouveau des opinions sur elle. Compte tenu du départ brusque qu’elle a eu des après-midi de Telecinco, il est plus qu’évident que la Catalane n’accueillera jamais les commentaires exprimés par ses anciens collègues.

Karmele Marchante lorsqu’elle a collaboré à ‘Sálvame’

Karmele n’en pouvait plus et a profité de ses réseaux sociaux pour publier une série d’accusations contre ce qu’était son programme. « Cela me dégoûte que la foule de ‘Save me’ continue de parler de moi », a-t-il commencé dans son premier tweet, pour continuer: « Hier, l’agresseur misogyne Jorge Javier Vázquez, ancien acheteur de créatures et inventeur de maladies, condamné par la Cour suprême«Dans ce second cas, il ferait référence à Kiko Hernández, récemment père de maternité de substitution. Le journaliste est dur et ne lésine pas lorsqu’il s’agit d’interroger le cancer subi par le collaborateur.

« Pourquoi cette obsession? Ma vie est dans des chemins professionnels différents, Je n’ai jamais fait la balle au nain psycho comme il le demandeKarmele dit qu’elle ne s’est jamais « inclinée » devant ce qu’elle considère comme un « puits d’abus, d’intimidation et de mensonges« . » Je suis parti, je suis heureux, j’écris sur la politique, je travaille à TV3 … qu’est-ce que cette obsession malsaine? Laissez-moi tranquille maintenant, misérable bande d’hommes et de femmes ignorants », demande-t-il dans ses publications.

« Courses de drogue dans les salles de bain et les vestiaires »

Fatiguée de se faire parler, la Catalane menace de parler si les commentaires de l’équipe « Save me » n’arrêtent pas de lui parvenir: « S’ils continuent à m’appeler, j’écrirai tout ce que j’ai vécu ». Parmi certaines des accusations fortes qu’il fait, il énumère « drogue dans les salles de bain et les vestiaires, alcool, mensonges non informatifs, les commandes de la direction pour déformer les événements pour une plus grande audience. Népotisme. J’adore la consanguinité pour placer des petits amis. Vous vous battez pour le publi … « .