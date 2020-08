La chanteuse Katy Perry a un personnalité et charisme charmante, grâce à cela et à sa silhouette de rêve, elle a réussi à avoir une liste de petits amis qui l’adoraient sûrement, elle connaît quelques noms.

Comme vous le savez bien, vous aurez bientôt un belle fille à côté d’Orlando Bloom, qui jusqu’à présent est l’amour de sa vie, nous espérons qu’ils dureront encore de nombreuses années.

Vous connaissez peut-être déjà certains noms sur cette liste, mais vous pouvez probablement avoir une grande surprise, en précisant que ceux mentionnés sont ceux qui sont considérés comme officiels.

comme vous le savez Orlando Bloom est votre partenaire actuel et avec qui vous aurez sûrement un adorable bébé.

Bien qu’ils aient dû reporter leur mariage, ils sont tous deux extrêmement heureux et amoureux l’un de l’autre.

It Takes Two est la chanson à laquelle Katy Perry s’est consacrée John MayerIl était son petit-ami formel et même si elle était très enthousiaste pour lui, leur relation n’a duré que quelques mois.

Aucun d’eux n’a partagé la raison de leur séparation.

Même si Marque Russell En plus d’être son petit ami, il était aussi son mari, c’est peut-être l’une des romances les plus célèbres de l’interprète vedette de « Rêve d’adolescent ».

Ils se sont mariés en 2010 mais leur amour n’a duré que deux ans, étant celui qui a demandé le divorce.

Travie McCoy Il est le leader du groupe Gym Class Heroes, cette relation a duré peu de temps, Katy a appris qu’elles avaient pris fin grâce à un post de la chanteuse sur ses réseaux sociaux.

Un autre petit ami du chanteur était l’acteur Johnny Lewis, il était le protagoniste de la série à succès « Fils de l’anarchie »Malheureusement, il a perdu la vie quand il est tombé de l’immeuble dans lequel il vivait, cela a suffisamment affecté Perry qu’il lui a dédié la chanson « The One That Got Away ».

