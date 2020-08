Katy Perry fait le clown dans la nouvelle vidéo de son dernier single « Smile », qui est sorti vendredi 14 août après une première première sur Facebook.

Dans le clip officiel « Smile » – la deuxième vidéo de la piste après la vidéo de performance « Smile » sortie en juillet – Perry vient de finir de préparer une tarte en découvrant un système de jeu élaboré chez elle. Elle s’assoit et joue au jeu « Smile », qui met en scène un personnage de clown animé à l’effigie de Perry.

Alors que la chanteuse « Daisies », plutôt enceinte, berce divers looks de la mode Harlequin tout au long de la vidéo, la plupart se déroule dans le jeu dans des scènes animées par Nathan Love. La nature largement animée de la vidéo est probablement due aux restrictions de tournage causées par la pandémie COVID-19 en cours, bien que Perry ait produit de nombreuses vidéos en personne ces derniers temps grâce à l’utilisation d’un espace d’entrepôt privé à Burbank, en Californie, selon un entretien avec le Los Angeles Times.

Regardez le clip officiel de « Smile » ci-dessous:

« Je suis 2.0, remodelé / J’étais terne, maintenant je brille / J’avais un morceau de tarte humble / Ce chèque d’ego m’a sauvé la vie », chante le joueur de 35 ans sur le single optimiste et joyeux.

La chanson et la vidéo suivent le thème de trouver la doublure argentée dans une situation difficile – ce que Perry a récemment révélé qu’elle avait été obligée de faire après la sous-performance de l’album Witness de 2017; et sa séparation du fiancé Orlando Bloom la même année.

«J’avais tellement donné, et ça m’a littéralement divisé en deux. J’avais rompu avec mon petit ami, qui est maintenant mon bébé papa-à-être», a déclaré le chanteur à CBC en juin. « Et puis j’étais excité à l’idée de voler haut sur le prochain record. Mais la validation ne m’a pas fait planer, et je me suis donc écrasé. »

Maintenant, elle est de retour à Katy Perry, qui aime s’amuser, que nous connaissons depuis « I Kissed a Girl », lui giflant la tarte susmentionnée à la fin de sa nouvelle vidéo pour le prouver.

Le nouveau clip « Smile » arrive le jour où son prochain sixième album studio du même nom a été initialement prévu pour la sortie. En juillet, Perry a révélé sur Twitter qu’en raison de « retards de production inévitables », sa nouvelle date de sortie est le 28 août.