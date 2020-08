HISTOIRES CONNEXES

L’ARTISTE | Keith David

LE SPECTACLE | Feuille verte

L’ÉPISODE | «Le septième jour» (4 août 2020)

LA PERFORMANCE | Dans l’avant-dernier épisode du drame OWN – et ce qui semblait être son dernier épisode – David a fait tomber la maison avec une performance qui a coché toutes les cases. Tout d’abord, alors que Bishop tournait le scintillement dans ses yeux jusqu’à «aveugler» dans l’espoir de persuader Lady Mae de se remarier tôt que tard, son portier a monté une offensive de charme que nous aurions pensé irrésistible – jusqu’à ce qu’elle y résiste!

Plus tard, alors que James s’est lié avec son petit-fils AJ sur «la puissance redoutable du cube de voiture» qu’ils voulaient déballer, David a vendu l’idée d’être sauvé avec un enthousiasme sincère qui était juste ce côté du miraculeux. «J’espère être là quand vous demandez [the Lord] dans votre vie, parce que le sourire que je vais voir sur ce visage… »dit Bishop, rayonnant de joie,« il sera égal en beauté à 10 Grands Canyons et à cent couchers de soleil. »

Enfin vint le tour de force de l’acteur. Quand Bishop a appris pourquoi lui et Lady Mae avaient été légués leur somptueux domaine, il a fait irruption dans (ce qui était autrefois) leur église et a confessé ses péchés à tout son troupeau. Il était devenu « gros et heureux » en profitant de leur foi en lui, dit-il, le visage tordu de honte. «Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est vous montrer ce qui est possible avec Dieu, mais j’ai peur que tout ce que je vous ai jamais montré, c’est ce qui est inévitable sans lui.»

Devant nos yeux, David a donné à Bishop 40 coups de fouet métaphoriques, les larmes aux yeux, la rage et les remords luttant pour la domination de sa voix. C’était un monologue à couper le souffle, rendu avec un talent si rare, cela n’aurait pu être que… eh bien, donné par Dieu.

MENTION HONORABLE | Le dernier épisode de Wynonna Earp était peut-être intitulé « Friends in Low Places », mais il sera par la présente officieusement connu sous le nom de « The Kat Barrell Show », étant donné que, selon vos calculs, elle a joué quatre rôles différents dans deux royaumes. Comme la femme vêtue de fleurs de cerisier que Waverly croyait être Nicole, elle a enfilé un masque joyeux tout en cachant à peine son mépris pour le demi-ange. Une fois qu’Eve a abandonné cet acte, Barrell s’est mis à tapis en tant que méchant sifflant jurant de tuer tous les êtres chers de Waverly. Pendant ce temps, alors que la vraie Nicole, Barrell – au milieu des hurlements douloureux qui accompagnent une jambe trois fois cassée – a exploré le gingembre en tant que bestie altruiste et en tant que mentor de Rachel Valdez, qui avait besoin d’apprécier le pouvoir des gens imparfaits. Enfin, il y avait Nicole l’amante chaleureuse et attentive, ravie de célébrer le Noël qui est la voix de sa fiancée disparue depuis longtemps.

MENTION HONORABLE | Les anciens lutteurs professionnels peuvent être habitués à fléchir leurs biceps, mais dans le troisième épisode de la salle 104, c’est le muscle d’acteur de Dave Bautista qui était en plein écran. Bien que son personnage Raw Dog Avalanche fût également un lutteur, la performance de Bautista était loin d’être un terrain très fréquenté. Généralement connu pour ses superproductions comiques d’action, l’acteur a atteint de nouveaux sommets alors qu’Avalanche se débattait avec un traumatisme démêlant dont il ne se souvenait tout simplement pas. En travaillant sur sa mémoire brisée en thérapie, Bautista a montré des tas de vulnérabilité, ondulant de la rage à la douleur, alors que nous apprenions une mort accidentelle dont il était responsable et les abus sexuels dont il avait été victime dans son enfance. Quand Avalanche a crié: « Je ne suis pas une personne violente … ce monstre a fait de moi un monstre! » son tourment était profond. Ici, Bautista a prouvé qu’il était bien plus qu’un corps dur et ciselé qui faisait rire le grand public; il peut également produire une performance en couches pleine de profondeur émotionnelle.

MENTION HONORABLE | Chacune des personnalités tournantes de Kay offre à Diane Guerrero une occasion unique d’élever sa barre personnelle, et l’actrice caméléonique en a profité une fois de plus dans la finale de la deuxième saison de Doom Patrol. Le voyage émotionnel que Guerrero nous a fait tout en revenant sur la romance malheureuse de Miranda était si captivant que nous avons presque oublié que la «vraie» action se déroulait avec tout le monde au carnaval. Le discours d’adieu de Jane à son amant et à son entourage excité a été l’un des moments les plus drôles, les plus sales et les plus inattendus de la saison – un 180 plein de la jeune femme plus douce et plus vulnérable que nous avons rencontrée pour la première fois en haut de l’heure.

