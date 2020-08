Keke Palmer a fait vibrer Twitter de suggestions après avoir demandé qui pourraient être ses co-animateurs dans une version millénaire de l’émission à succès de jour «The View».

Suite à l’annulation du talk-show populaire Strahan, Sara & Keke en raison de la pandémie de coronavirus, beaucoup espéraient que l’exubérante entrepreneur Keke Palmer retrouverait le chemin de la télévision de jour. On dirait que la chanteuse de « Snack » ressent la même chose, et elle propose même l’idée d’accueillir une version millénaire de The View.

Image: SAUL LOEB / . via .

« Si je devais créer un millénaire [sic] « The View », qui voudriez-vous être mes co-hôtes? « Keke a tweeté à ses 1,8 million d’abonnés Twitter plus tôt dans la journée, laissant beaucoup envoyer leurs nominés pour les co-hôtes et certains qui se sont même suggérés, y compris les médias sociaux viraux stars Rickey Thompson et Denzel Dion. Quelques personnes se sont empressées de souligner que ces deux-là pourraient être plus représentatifs de la génération Z que d’un millénaire, ce qui signifie que celui que Keke choisira si le projet devait un jour obtenir le feu vert devrait l’être actuellement entre 26 et 40 ans. Compte tenu de l’énorme public que The View apporte et du nombre d’invités de premier ordre, comme le président Barack Obama vu ci-dessus dans un enregistrement de 2010 par exemple, cela pourrait en fait être une idée assez stupide.

Selon vous, qui pourrait héberger une version millénaire de The View aux côtés de Keke Palmer? Faites entendre vos pensées ci-dessous dans les commentaires!