2020-08-11 02:30:05

Kelly Clarkson remplacera Simon Cowell dans « America’s Got Talent » pour les émissions en direct de cette semaine, après sa chute d’horreur ce week-end.

Kelly Clarkson remplacera Simon Cowell dans « America’s Got Talent » après sa chute d’horreur ce week-end.

La star de 60 ans a été transportée à l’hôpital samedi (08.08.20) pour subir une opération chirurgicale de six heures après être tombée de son nouveau vélo électrique à son domicile de Malibu, en Californie, et à la suite de ses blessures, il a gagné ne pas pouvoir apparaître sur le jury pour les premiers épisodes de l’émission NBC.

Au lieu de cela, Kelly Clarkson – qui a été jugée par Simon lorsqu’elle est apparue et a remporté la première série d’American Idol – est intervenue pour le remplacer temporairement.

Dans une déclaration pleine d’esprit, Kelly a déclaré: « Mon ami, Simon Cowell, va mieux maintenant mais a été victime d’un accident et ne pourra pas faire les concerts de mardi et mercredi pour ‘AGT’, mais ne vous inquiétez pas pour l’Amérique, quelqu’un de bien plus sage. , plus frais et plus chaud prend place! L’incroyablement incroyable Kelly Clarkson. Vous êtes les bienvenus à l’avance! »

Kelly rejoindra Howie Mandel, Heidi Klum et Sofia Vergara pour les épisodes en direct de cette semaine, qui seront diffusés mardi (11.08.20) et mercredi (12.08.20).

Pendant ce temps, Simon a récemment exhorté ses adeptes des médias sociaux à lire le manuel avant de faire du vélo électrique pour la première fois, après que sa chute d’horreur l’ait presque laissé paralysé.

S’exprimant pour la première fois depuis l’accident, le magnat du divertissement a tweeté pour remercier les infirmières et les médecins qui se sont occupés de lui et ont donné «de bons conseils» à quiconque possède un nouveau vélo.

Il a écrit: « Quelques bons conseils …

Si vous achetez un vélo de trail électrique, lisez le manuel avant de l’utiliser pour la première fois.

J’ai cassé une partie de mon dos.

Merci à tous pour vos aimables messages. »

Il a ajouté: « Et un immense merci à toutes les infirmières et médecins. Certaines des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées.

Restez en sécurité tout le monde

Simon. »

Simon était avec son fils Eric, six ans, et le fils adolescent de sa partenaire Lauren Silverman, Adam, lorsque l’accident s’est produit.

Et il aurait manqué d’endommager sa moelle épinière d’un centimètre, avec une source expliquant: « C’était une très, très mauvaise chute – mais il est très chanceux d’avoir échappé avec les blessures qu’il a. S’il avait endommagé la moelle épinière, il aurait pu l’être. regardant la vie en fauteuil roulant, mais grâce aux médecins, il espère pouvoir se rétablir complètement. «

Mots clés: Kelly Clarkson et Simon Cowell

Retour au flux