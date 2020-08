Kenya Barris produira un documentaire sur Ben Crump sur Netflix

Kenya Barris (#BlackAF) poursuit son partenariat avec Netflix alors qu’il a signé pour produire un documentaire sur la vie et la carrière de l’avocat des droits civils Ben Crump pour la plate-forme de streaming avec Nadia Hallgren, candidate aux Emmy, attachée à la réalisation.

Au cours des vingt dernières années, Crump s’est fait un nom comme l’un des plus grands avocats et défenseurs de la justice sociale du pays, menant la charge dans une multitude d’affaires concernant les meurtres déchirants de citoyens noirs non armés, y compris en représentant les familles de George Floyd. , Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Michael Brown, Tamir Rice, Nakia Jones, Danny Ray Thomas et Stephon Clark, ainsi que les résidents de Flint, Michigan.

Le documentaire sans titre tirera le rideau sur les différents cas, passés et présents, de la carrière de Crump pour examiner la nature distincte de son travail, son impact sur les droits civils américains et la justice raciale, ainsi que le péage que cela lui impose et sa famille.

Barris produira le documentaire sous sa bannière Khalabo Ink Society aux côtés de Roger Ross Williams, lauréat d’un Oscar et d’un Emmy Award pour One Story Up Productions, Hallgren et Lauren Cioffi, tandis que Geoff Martz est attaché à la production exécutive.

Hallgren a récemment travaillé avec Netflix sur le documentaire axé sur Michelle Obama Devenir, qui a été créée en mai et a reçu des critiques élogieuses de la part de la critique et du public, remportant quatre nominations aux Primetime Emmy Awards, dont un documentaire exceptionnel de non-fiction spécial, une réalisation exceptionnelle pour un programme documentaire / non-fiction, une cinématographie exceptionnelle pour une programmation documentaire et une composition musicale exceptionnelle pour une série documentaire ou Spécial (partition dramatique originale).

