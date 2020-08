Good Morning America a récemment accueilli la candidate aux Emmy, Kerry Washington, pour discuter de son dernier projet, The Fight. Lors de l’émission, Washington a également expliqué comment elle avait appris ses quatre hochements de tête aux Emmy et quelle nomination était la plus significative.

Kerry Washington a appris ses multiples nominations aux Emmy tout en faisant des tâches ménagères

Washington est connue pour son travail dramatique à l’écran, y compris des rôles principaux dans Scandal et Little Fires Everywhere. Bien qu’elle ait été nominée pour un Primetime Emmy Award à plusieurs reprises, elle n’a pas encore remporté de statue. Certains fans pensent que cela pourrait être l’année.

Cette saison de récompenses, Washington est nominé pour quatre énormes Emmys Primetime, comme le rapporte ET Online. Pour son travail sur Little Fires Everywhere de Hulu, Washington a été nominée pour Meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film.

Derrière la caméra en tant que chef de la société de production Simpson Street, elle a remporté des nominations pour l’Outstanding Variety Special pour Live in Front of a Studio Audience, Outstanding Television Movie pour American Son et Outstanding Limited Series ou Movie pour Little Fires Everywhere.

Washington a livré un contenu extraordinaire, mais les nouvelles des Emmy hochements de tête sont arrivées alors qu’elle faisait quelque chose d’assez ordinaire. Elle a dit à GMA: «Je faisais un rituel que beaucoup d’entre nous font maintenant. J’étais en train de déballer et d’essuyer mes courses pour les ranger en cas de [COVID-19]. Et donc, j’étais vraiment tout-terrain, concentré sur les trucs de maman, et mon téléphone a commencé à exploser. Et j’étais comme, que se passe-t-il? Pourquoi tous ces gens m’envoient-ils des SMS? »

Washington a révélé la nomination aux Emmy qui comptait le plus pour elle

« Donc, j’étais vraiment, j’étais évidemment ravi », a déclaré Washington à GMA à propos de quatre nominations aux Primetime Emmy Awards en un an. Elle a poursuivi en partageant ses réflexions sur le signe de tête le plus significatif.

«Je pense que la nomination qui compte le plus pour moi est notre belle et belle nomination pour Lynn Shelton, qui a dirigé notre émission. Elle était notre directrice principale. Elle a réalisé le pilote, la finale et les épisodes intermédiaires, et elle est juste… Elle est décédée récemment à l’âge de 54 ans, alors je sais qu’elle célèbre de l’au-delà », a déclaré Washington.

Les fans peuvent reconnaître le travail de Shelton en tant que réalisateur de New Girl, Fresh Off the Boat et GLOW, entre autres projets.

«Reese Witherspoon et moi disions juste, vous savez, quelle bénédiction elle a été pour notre émission et à quel point elle était spéciale», a déclaré Washington. « Et donc, avoir l’Académie de l’honorer de cette manière signifie beaucoup pour nous. »

Le dernier film de Washington sort cet été

Washington a des entreprises plus créatives à l’horizon, et avant de signer son interview avec GMA, elle a invité ses fans à regarder son dernier film, The Fight. La star a servi de producteur sur le projet, qui est maintenant disponible sur diverses plateformes de streaming.