Kevin Costner et Diane Lane jouent ensemble dans un nouveau thriller intitulé Let Him Go. Cela ressemble à une version occidentale de Taken, avec Coster et Lane essayant de sauver leur petit-fils d’une famille «hors réseau» dirigée par Phantom Thread. Lesley Manville. En outre, la vedette est Jeffrey Donovan (Avis de brûlure), Kayli Carter (Mme America), Booboo Stewart (Twilight saga), et Will Brittain (Kong: l’île du Crâne). Let Him Go est écrit, réalisé et produit par Thomas Bezucha (Big Eden), et produit par Paula Mazur et Mitchell Kaplan. Ils ont produit The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, qui a également été écrite par Bezucha. Vous pouvez voir la bande-annonce du film ci-dessous.

Laissez-le partir Synopsis

«Suite à la perte de leur fils, le shérif à la retraite George Blackledge (Costner) et son épouse Margaret (Lane) quittent leur ranch du Montana pour sauver leur jeune petit-fils des griffes d’une famille dangereuse vivant hors réseau dans les Dakota, dirigée par la matriarche Blanche Weboy. Lorsqu’ils découvrent que les Weboy n’ont pas l’intention de laisser partir l’enfant, George et Margaret n’ont d’autre choix que de se battre pour leur famille. «

Laissez-le partir Poster

Ceci est basé sur le roman de Larry Watson, qui partage son titre. Dans l’ensemble, cela ressemble à un véhicule de vedette assez standard pour Costner et Lane, qui se réunissent ici après avoir joué Jonathan et Martha Kent dans Man of Steel. Regardez ce film et prétendez que c’est ce qu’ils jouent ici aussi; cela changera la façon dont vous regardez la bande-annonce, c’est sûr. Focus Features sortira Let Him Go dans les salles le 6 novembre, du moins pour le moment.

À propos de Jeremy Konrad

Jeremy Konrad écrit sur les objets de collection et le cinéma depuis près de dix ans. Il a une connaissance profonde et vaste des deux. Il réside dans l’Ohio avec sa famille.

