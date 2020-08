Kevin Hart a récemment soutenu publiquement Ellen DeGeneres à la suite de sa controverse et a également déclaré que Nick Cannon était chez lui tous les jours lors de sa récente controverse.

Après avoir écrit un long message à l’appui de son amie Ellen DeGeneres, Kevin Hart a reçu des réactions négatives. Ellen et son talk-show font l’objet d’une enquête de WarnerMedia suite à des accusations selon lesquelles il s’agit d’un environnement de travail toxique rempli de discrimination, de racisme et d’intimidation. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Ellen chercherait à se retirer de la série et à jeter l’éponge, et récemment, elle aurait envoyé une lettre à son personnel s’excusant de ne pas être plus au courant de ce qui se passait dans les coulisses.

Kevin a posté une photo sur sa page Instagram de lui-même et d’Ellen ensemble lorsqu’il était invité à son émission. Il a donné quelques mots encourageants à son ami, mais le public a rapidement condamné Hart pour ses actions. Il est revenu avec une vidéo pour dire qu’il ne pouvait pas croire que les gens étaient si armés parce qu’il voulait juste soutenir quelqu’un qu’il aimait.

Il a également ajouté qu’il avait vu les mentions de certains critiques qui lui avaient demandé pourquoi il parlait publiquement d’Ellen DeGeneres, mais qu’il n’avait rien dit lorsque Nick Cannon était récemment dans les entrailles de la controverse. Kevin Hart affirme que Nick était chez lui tous les jours alors qu’ils tentaient de coordonner les prochaines étapes du magnat de Wild ‘n Out.

« Quand avons-nous perdu de vue la réalité? » Hart demande dans sa vidéo. « C’est un temps foutu, mec. C’est un moment foutu. » Regardez Kevin s’expliquer et exprimer sa déception ci-dessous.