Le scénariste et producteur de cinéma et de télévision, Kevin Williamson, a célébré son succès fulgurant dans le showbiz avec l’achat de 17 millions de dollars d’un manoir nouvellement construit dans l’un des quartiers les plus célèbres de Beverly Hills. Interdisant selon la norme des simples financiers mortels, le prix de vente est néanmoins bien inférieur au dernier prix demandé de près de 18,5 millions de dollars, et juste environ 15% de moins que le prix d’origine trop optimiste de 19,95 millions de dollars.

Williamson n’a pas seulement créé la série télévisée à succès «Dawson’s Creek», et développé le drame surnaturel pour adolescents de longue date «The Vampire Diaries», il a reçu les éloges et les bénéfices de l’énorme succès de la franchise de films d’horreur «Scream» en cours. dans plus de 600 millions de dollars au box-office mondial. De nombreux membres de la distribution d’origine reprendront leur rôle dans le prochain cinquième volet de la franchise culte préférée qui a été retardée par la pandémie COVID-19, mais qui est actuellement prévue pour une sortie en 2021.

Avec une vingtaine de nouveaux voisins de la liste A – Cameron Diaz, Jennifer Lawrence et Adele parmi eux, la nouvelle maison de Williamson, une sorte de coloniale de la côte est rencontre une sorte de ferme californienne aérée, se dresse bien au-dessus d’une haie fraîchement plantée qui sera sans aucun doute bientôt projetée. la maison de vue. L’ensemble de la propriété est équipé d’une phalange de caméras de sécurité contrôlées par un système domotique sophistiqué.

Les portes d’entrée imposantes inspirées de Hollywood Regency s’ouvrent sur un hall d’entrée caverneux à double hauteur dominé par un escalier en colimaçon qui relie magnifiquement les trois étages du manoir d’environ 12000 pieds carrés. Pour les paresseux, infirmes ou chargés de bras, un ascenseur permet de se déplacer entre les trois étages sans effort. Les documents marketing montrent qu’il y a sept chambres avec salle de bains et une douzaine de salles de bains sur près de trois quarts d’acre.

En plus de vastes salons et salles à manger formels, le premier avec une cheminée en marbre noir fortement veiné, un bureau aux proportions confortables comprend un mur complet d’étagères du sol au plafond. Les quartiers plus décontractés à l’arrière de la maison comprennent une salle familiale ancrée par une cheminée en marbre blanc délicatement veiné. Une énorme banque de curseurs en verre se glisse dans les murs pour créer une transition transparente vers une loggia au bord de la piscine. La salle de petit-déjeuner attenante, qui s’ouvre également sur la piscine, complète la cuisine d’un chef étincelant qui est disposée autour d’une île de la taille d’un wagon couvert et est équipée de manière coûteuse avec des équipements culinaires de qualité supérieure.

Une aile d’invité isolée au rez-de-chaussée contient deux chambres avec salle de bains privative, plus un bureau de la taille d’une pinte parfait pour un assistant personnel ou un directeur de maison, tandis qu’une aile de grande taille au deuxième étage a quatre autres chambres avec salle de bains qui s’ouvrent sur un long couloir avec un accès pratique aux deux les escaliers avant et arrière. La retraite du propriétaire tentaculaire occupe en privé une aile au deuxième étage avec une cheminée et un mur de curseurs en verre qui s’ouvrent sur une terrasse spacieuse qui surplombe la cour. Il y a deux dressings somptueusement équipés et deux salles de bains en marbre décorées avec décadence, l’une enduite de marbre blanc poli et l’autre habillée de bruns terreux et de noirs.

Fini aux mêmes normes que le reste de la maison, le sous-sol est consacré à une myriade d’activités de loisirs et de loisirs. Peint en noir avec l’ambiance exclusive d’un club de membre chic, une immense salle de jeux et un salon offrent un bar professionnel et une cave à vin flashy, vitrée et climatisée. Il y a aussi une somptueuse salle de projection aux murs en daim et une salle de fitness bordée de miroirs où un mur intérieur de fenêtres donne sur un garage géant pour six voitures avec une table tournante pratique et très chère qui fait tourner une voiture de luxe comme sans effort, simplement en appuyant sur un bouton. Un deuxième garage au rez-de-chaussée peut accueillir deux autres voitures.

Nichée dans une pente plantée, la cour arrière plate n’est pas particulièrement grande mais est bien pensée pour inclure confortablement de vastes terrasses en pierre autour d’un pol de natation et d’un spa. Une zone de cuisson et un bar intégrés ancrent un coin de la cour et, juste au-dessus de la piscine, une cabane en plein air avec bar et cheminée offre un répit de luxe du soleil brûlant de la fin de l’été.

Alors que sa nouvelle maison est incontestablement beaucoup plus grande, la résidence de Williamson depuis 2014, lorsqu’elle a été acquise pour 8,1 millions de dollars, n’est guère modeste dans ses proportions par rapport à une maison américaine typique. Situé sur près d’un demi-acre au milieu de jardins luxuriants et bien entretenus dans le quartier chic et soigné de Windsor Square, le manoir élégamment aménagé mesure environ 7500 pieds carrés, plus une maison d’hôtes spacieuse et indépendante au sommet d’un garage détaché.

La propriété de Beverly Hills était représentée conjointement par une petite constellation d’agents de haut niveau à l’Agence: David Parnes, James Harris, Mauricio Umansky et Farrah Brittany.