Rocksteady a montré la première bande-annonce de son prochain jeu Suicide Squad: Tuez la Justice League à DC FanDome hier. Bien que l’aperçu était purement cinématographique et ne contenait aucune séquence de jeu, il en révélait tout de même beaucoup sur le projet, y compris les personnages impliqués et le cadre dans lequel l’histoire se déroulera.

Comme le titre l’indique, la Suicide Squad s’attaquera à la Justice League, une équipe de super-héros qui comprend Batman, Wonder Woman et Superman. L’Homme d’acier était le seul membre du groupe à figurer en bonne place dans la bande-annonce, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il a été désigné comme la cible alpha d’Amanda Waller.

L’implication de la Justice League est cependant l’aspect le moins déroutant de la bande-annonce. Dans le premier plan, le navire de Braniac semble avoir atterri juste au-dessus de Metropolis, le transformant en une ruine post-apocalyptique. En plus de cela, les citoyens de la ville – Superman inclus – semblent avoir été possédés par une sorte de force ou de virus, qui, selon certains, pourrait être lié à Starro the Conqueror.

En plus de la bande-annonce, Rocksteady a également publié un certain nombre d’images fixes, dont chacune a été prise directement à partir des images. Celles-ci incluent plus de plans de Harley Quinn, qui semble avoir reçu un autre modèle de personnage après Batman de 2015: Arkham Knight, qui ressemble plus à son apparition dans le film de 2016, ainsi que certains de ses compatriotes.

Bien que Rocksteady n’ait pas encore annoncé de date de lancement particulière, leur jeu est censé arriver sur la prochaine génération de consoles à un moment donné en 2022. Compte tenu de la façon dont la pandémie de coronavirus a temporairement ralenti la production de jeux à travers le monde, cela pourrait être un certain temps avant que le studio ne décide d’une fenêtre de sortie. Jusque-là, ces alambics devront garder Suicide Squad: Tuez la Justice League les fans se sont divertis.