Kimberly Loaiza fait ses adieux à Juan de Dios Pantoja | Instagram

La polémique entre le couple de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja mais apparemment The Biggest Cuteness lui a déjà donné une réponse définitive à leur relation, en lui disant au revoir, car après plusieurs mois d’intervalle, tout semble indiquer que les choses vont rester ainsi.

Kimberly Loaiza dit un dernier adieu à Juan de Dios, qui a révélé qu’il avait été infidèle à un moment donné de leur relation.

Cette décision a été rendue publique après leur dernier single et clip vidéo « Bye bye », dans lequel ils ont collaboré ensemble, qui est sorti hier et est rapidement devenu une tendance, car beaucoup ont commencé à spéculer que les youtubeurs sont enfin Ils ont donné une chance de plus dans leur relation.

Cette chanson réunie Kimberly Loaiza et Jean de Dieu Pantoja et sans aucun doute ont surpris leurs milliers de followers en révélant la collaboration qu’ils ont nouée après leur séparation au milieu d’une intense polémique au mois d’avril.

C’est Kimberly qui a annoncé sur ses réseaux sociaux la première de cette nouvelle chanson qui aborde une rupture amoureuse et très probablement elle et lui.

En fait, le même Kimberly J’avais déjà donné quelques détails avant sa sortie sur les plateformes.

Je dois vous avertir que c’est quelque chose que je ne sais pas comment vous allez le prendre, si vous allez l’aimer ou non … à 12h00 une chanson sera publiée sur mon Spotify, mais c’est une chanson avec laquelle le mieux qu’ils pleurent ou cela leur donne du courage ».

D’autre part, aujourd’hui, le clip de la chanson est sorti, qui, avec seulement quelques heures de sortie sur la plate-forme YouTube, a jusqu’à présent plus d’un demi-million de reproductions et une infinité de commentaires de ses followers, qui ne savent pas s’il faut être enthousiasmé par la collaboration ou confus en ne sachant pas ce qui se passe entre eux.

Comme prévu, après la première de « Bye, Bye », les adeptes de Jukilop Ils ont apprécié la nouvelle collaboration et l’ont placée parmi les tendances de Twitter.

La vidéo est vraiment impressionnante, car elle regorge de couleurs vives, qui étaient représentées dans sa garde-robe et ses accessoires, en plus de Kim Vous pouvez le voir avec des cheveux différents, ses longs cheveux noirs, ses cheveux roux plus courts, ses longs cheveux roses, et pour être vrai, chacun lui va parfaitement.

Il est à noter qu’aucun d’eux n’a précisé si cette collaboration musicale signifie une réconciliation avec leur relation, cependant, les paroles de la chanson disent clairement que même s’il ne veut pas la quitter, elle a déjà dit au revoir.

Je ne vais pas partir, je t’aime, je n’irai pas avec un autre parce que j’ai déjà décidé, je ne t’accepte pas: « Bye, bye, bye, bye », chante Juan de Dios.

Tandis que Kimberly Elle est complètement déterminée à son choix en ne revenant pas vers lui.

Et pourquoi y retourner? Je vois ça difficile, tous mes amis disent que tu m’as fait du mal, je me suis fait plaisir quand tu es parti », raconte Kimberly dans une partie de la chanson.

Malgré le fait qu’ils aient pris du temps il y a quelques mois, de nombreux fans et haineux pensent qu’ils ne se sont jamais vraiment séparés, car ils ont vu certaines choses qui indiquent que Juan était toujours à côté de Kim pendant ces mois, ils pensent donc que tout cela était un plan pour avoir plus de publicité et attirer l’attention à la fois de leurs adeptes et des médias.