Kimberly Loaiza et Sebastián Yatra sont surpris ensemble sur Tik tok | .

Dans sa dernière vidéo, Kimberly Loaiza a surpris ses fans en partageant un TIC Tac en compagnie du chanteur colombien Sebastián Yatra ex-petit ami de Tini Stoessel.

L’interprète TBT avec Manuel Turizo J’avais déjà eu l’occasion de participer avec l’ex de Juan de Dios Pantoja dans l’une de ses vidéos de TIC Tac, seulement dans cette vidéo, il est apparu lors d’un appel vidéo.

Sebastian Yatra Il est à Miami parce qu’il a participé au Premios Juventud c’est là qu’il a joué avec Danna Paola son dernier single intitulé « No Bailes Sola », qui a rendu les personnes présentes frénétiques car beaucoup de promotion a été donnée à ladite chanson.

D’un autre côté Kimberly loaiza également connu sous le nom de La Lindura Mayor s’est rendu à Miami en compagnie de Juan de Dios Pantoja et son équipe de production ainsi que sa belle fille Kima.

Jusqu’à présent, La Lindura Mayor n’a pas fourni plus de détails sur la raison pour laquelle ils ont décidé de se rendre à Miami, en Floride, même si quelle que soit la raison, ses millions d’adeptes sont enthousiasmés car dans chacun de ses voyages, il se consacre à partager une partie passionnante des lieux. quelle visite.

En parlant de millions de followers, Kimberly Depuis hier elle est très excitée car elle a une fois de plus dépassé le nombre de ses fans, aujourd’hui elle compte 24 millions d’abonnés sur son compte officiel de TIC Tac.

Chaque fois qu’il dépasse sa propre silhouette, il célèbre en partageant avec ses followers soit une photo ou une vidéo faisant référence à la nouvelle figure.

Dans la vidéo qu’il a partagée il y a un peu moins d’une heure, il apparaît avec Sebastian Yatra, ensemble dans une sorte de jardin, même si on pourrait dire qu’ils sont près d’une piscine car l’interprète de « Traicionera » porte un maillot de bain et Loaiza Il porte des vêtements très cool, trop décontractés.

Très proches l’un de l’autre, le jeune homme lui donne une fleur blanche et dit une phrase que vous reconnaîtrez sûrement tout de suite:

« Une flore pour une autre fleur »

Pour cela, Kimberly dit « Oh que c’est mignon », il prend un de ses doigts sur son nez et l’offre au colombien et dit « Un moc0 pour un autre moc0 », avant cela Yatra Il lui dit qu’elle est sale et part, bien sûr, il est entendu que c’est un audio et ils jouent tous les deux.

Tellement de Kimberly loaiza Comment Sebastian Yatra sont de fervents admirateurs de TIC TacIls partagent continuellement des vidéos, ont tous deux des personnalités très similaires, sûrement presque immédiatement ils ont noué une belle amitié, bien qu’apparemment ils aient déjà eu des contacts l’un avec l’autre mais ce n’est pas la même chose d’être devant un écran que de voir la personne En direct et en couleur.

La vidéo a été rapidement remplie de commentaires des adeptes de la mère de Kima, les commentaires mentionnent surtout qu’ils aimeraient voir une collaboration des deux autres mais ils ont été impressionnés de les voir ensemble.

Pour sa part Sebastian Yatra partagé un autre TIC Tac où il apparaît également avec Kimberly, dans lequel ils agissent en tant que père et fille, il pose des questions sur le bonbon qui était dans le réfrigérateur et « Sa fille » comme il le mentionne dans sa description lui dit qu’elle l’a mangé.

Ils ont tous les deux l’air très mignons, mais surtout comiques, et apparemment, ils partagent plus que de simples vidéos sur leurs comptes. TIC Tac, précisant que c’est comme s’ils étaient des amis d’il y a des années.

Si vous voulez voir la vidéo partagée par le chanteur colombien cliquez ici pour que vous puissiez en profiter comme ils ont sûrement aimé le faire.

