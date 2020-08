Kimberly Loaiza partage la vidéo des coulisses de Me Perdiste | Instagram

Connue pour être une youtubeuse à succès et aussi une chanteuse, Kimberly Loaiza a publié la dernière vidéo d’elle dans les coulisses du nouveau single sur son compte Instagram. « Vous m’avez perdu ».

La vidéo officielle de sa chanson a été publiée par 9 juillet, a eu un tel succès parmi ses partisans qu’il a déjà atteint 32 millions de vues.

Un peu plus de trois ans se sont écoulés depuis sa création. youtuber, et à ce jour est l’un des plus grands représentants du Mexique non seulement sur YouTube, mais aussi sur Instagram et TIC Tac.

Kimberly Loaiza et Kima jouent dans une vidéo amusante sur Tiktok

« Dans les coulisses » YOU MISSED ME « partie 3 », a-t-il posté sur son Instagram.

Au fur et à mesure qu’il a avancé dans sa carrière, il a également fait de nombreux critiques comme il a grandi non seulement professionnel mais émotionnellementNous supposons qu’il est normal de devenir une personnalité publique et surtout de réussir.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Votre vidéo « Vous m’avez perdu » Il a été enregistré dans la maison où il vit actuellement avec sa famille, cette maison est apparemment louée, mais on peut dire qu’une très bonne production a été réalisée.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Une partie de l’équipe de production de Loaiza était dédiée à la préparation des scénarios dans lesquels le Major Lindura apparaîtrait, l’un d’eux était recouvert de plastique qui accompagnait Kimberly dans son costume beige qui aimait d’ailleurs beaucoup de ses adeptes.

La tenue de perles était apparemment l’un des favoris de sa vidéo, car Kimberly apparaît portant un corset comme Maillot de bainSur le dessus, elle porte une jupe multicouche transparente, ouverte de devant se terminant par une traîne légèrement longue.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Le bonheur ne vient pas lorsque nous obtenons ce que nous voulons, mais lorsque nous apprécions ce que nous avons – Kimberly Loaiza (@KimberlyLoaiza_)

3 août 2020

Un autre détail qui a attiré votre attention est qu’il était accompagné de quelques détails en perles, comme une ceinture, et un masque, qui a été retiré dans la vidéo le cassant comme « enlever le bandeau ».

Lire aussi: Kimberly Loaiza et Gomita surprennent avec un grand duo musical