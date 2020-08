Kimberly Loaiza très excitée fête ses 24 M sur Tik tok | Instagram

Aujourd’hui, le youtuber Kimberly Loaiza est devenue l’une des tiktokers le plus célèbre de toute l’Amérique latine, il a célébré à travers une vidéo qui a atteint 24 millions de followers sur son compte officiel.

En tant que membre de l’équipe Jukilop Ensemble avec Juan de Dios Pantoja, ils ont créé tout un empire grâce à leurs réseaux sociaux, c’est grâce à leurs adeptes qu’aujourd’hui ils célèbrent davantage cet exploit, en plus de célébrer le fait d’avoir leur fille tous les jours. Kima dans leurs vies.

Dans sa vidéo, il apparaît montrant une belle vue, on dit que Kimberly est à Miami en compagnie de Juan de Dios Pantoja et KimaBien qu’ils n’aient pas officiellement confirmé leur retour, beaucoup pensent que ce voyage le confirme.

Cela peut vous intéresser: à un autre niveau, Kimberly Loaiza sortira une nouvelle chanson avec DJ Luian

« Nous sommes 24 millions, merci les beautés, nous sommes la plus grande famille d’Amérique latine et parlons espagnol, je n’arrive pas à y croire, grâce à vous tous, je vous aime », a déclaré Kimberly dans sa publication.

Il y a quelques mois seulement, Loaiza est entrée dans le monde de TIC Tac, Il a rapidement commencé à avoir de plus en plus de followers, ceci grâce à ses réseaux sociaux, car à la fois sur Instagram et YouTube, il compte des millions de fans.

Elle essaie donc en permanence de remercier ses fans qui la suivent sur leurs réseaux sociaux, et de célébrer toutes ses réalisations comme elle, un exemple en est la boîte de commentaires de sa vidéo, puisque plusieurs de ses commentaires la félicitent et l’exhortez à continuer avec ses vidéos.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Bien qu’en de rares occasions, il n’ait pas partagé de contenu quotidiennement quand il le fait, il partage deux à trois vidéos, avec elles ses fans sont plutôt amusés, car pour La plus grande gentillesse Mettre en ligne ses vidéos ne consiste pas seulement à s’enregistrer en train de danser, puisque nous l’avons vue jouer à plusieurs reprises.

Il serait possible qu’à l’avenir, elle cherche un moyen de s’aventurer dans le cinéma ou la télévision car d’après ce qui a été vu dans ses vidéos, elle est une très bonne actrice comme sa fille. Kima qui à plusieurs reprises a joué aux côtés de sa mère dans des vidéos assez ingénieuses et surtout comiques et tendres.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Dans la vidéo elle apparaît vêtue d’une tenue plutôt décontractée et surtout on voit que c’est très cool pour le climat dans lequel elle profite ces jours-ci, elle porte un short noir, un top noir et une veste blanche, pour accompagner cette tenue qu’elle a enfilée chaussures de tennis blanches à lacets orange.

À plusieurs reprises Kimberly loaiza Shop pour partager vos réalisations, que ce soit sur Instagram ou sur TIC Tac Au moment d’ajouter un chiffre de plus à son nombre de followers, il a partagé des vidéos s’y référant et de la même manière sur Instagram, il a publié des photographies où la production était fantastique.

La youtuber Elle est sur le point de sortir un nouveau single, la nouvelle est sortie il y a quelques semaines, elle aura une collaboration avec DJ Luian, on pense donc que Loaiza fait déjà un pas petit à petit dans les « grandes ligues » de la musique, c’est un grand pas pour elle.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Malgré les critiques qu’il a reçues depuis le moment où il a rejoint les réseaux sociaux, le couple peut-être nouveau Juan de Dios Pantoja Elle a mis de côté la critique et s’est toujours concentrée sur son travail et les nouvelles opportunités qui se sont présentées à elle dans la musique et le mannequinat.

Grâce à son charisme et à sa personnalité, ses fans l’admirent et l’aiment beaucoup, et bien qu’elle ne soit pas une femme qui fait tout à la perfection, elle cherche toujours un moyen de créer et n’attend pas de voir ce qui va venir, elle est quelqu’un qui cherche ce qu’il veut, nous devons le prendre comme exemple.

Lire aussi: Kimberly Loaiza et les 6 conseils de maquillage waterproof