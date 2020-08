KITT: The Incredible Car (Knight Rider) est l’une de ces séries des années quatre-vingt que nous avons dans nos cœurs, mais si nous la revoyons, nous ne l’apprécions plus comme par le passé, l’haltère de Michael Knight et sa voiture KITT Elle n’a plus l’air aussi intrépide de loin, c’est pourquoi la nouvelle que la franchise aura son premier film en dehors de sa zone de confort télévisuelle nous intéresse.

Selon Deadline, un film basé sur The Fantastic Car est en préparation et ce sera une vision moderne.Le scénariste de jeux vidéo TJ Fixman (Ratchet and Clank and Resistance: Fall of Man) adaptera le scénario et Judson Scott servira de producteur exécutif. Les détails de l’intrigue pour ce dernier épisode sont gardés secrets, mais nous entendons dire que ce sera une prise actuelle qui gardera le ton anti-établissement de l’original.

David Hasselhoff a joué dans le premier Knight Rider diffusé de 1982 à 1986, en tant qu’agent de terrain pour une organisation de justice publique de lutte contre le crime dans Knight Industries Two Thousand (KITT), une Pontiac Firebird Trans Am artificiellement intelligente. Hasselhoff a repris le rôle dans deux téléfilms: Knight Rider 2000 en 1991 et Knight Rider’s 2008, tous deux destinés à mener à la nouvelle série (ils ne l’ont pas fait). La franchise a engendré de nombreux produits dérivés, notamment des jeux vidéo et une convention intitulée KnightCon.