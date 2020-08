Le titre de Holdover «Deliver Us From Evil» a de nouveau dominé le box-office coréen ce week-end. Il a rapporté 6,74 millions de dollars pour un total de 26,5 millions de dollars après seulement 11 jours de sortie.

Le tueur à gages sur un dernier thriller d’emploi a réussi une forte emprise, ne perdant que 37% lors de son deuxième week-end, contre 10,6 millions de dollars à ses débuts. Il a conservé une part de marché de 51%. Sa trajectoire devrait voir «Deliver» dépasser «Peninsula», jusqu’à présent le plus gros titre post-coronavirus, d’ici quelques jours.

Nouveau titre de sortie, «OK! Madame », une comédie mettant en vedette Uhm Jeong-hwa, a débuté à la deuxième place avec un gain de 4,57 millions de dollars. Il a joué sur 1 288 écrans et a représenté 35% du box-office du week-end.

«Steel Rain: Summit», qui avait joué le rôle du meilleur film il y a trois semaines, était un tiers éloigné. Il a géré 619 000 $, soit une baisse de 58% par rapport au week-end dernier. Son cumul est maintenant de 11,9 millions de dollars.

Dans l’ensemble, le score global du week-end a peu changé à 13 millions de dollars, contre 13,4 millions de dollars la session précédente. Cela peut refléter les nouvelles versions limitées proposées autant que les conditions virales en constante évolution.

En réponse à la découverte d’un nouveau hotspot viral, les autorités de la ville de Séoul ont élevé samedi leur avertissement de danger au niveau 2. Bien que les cinémas n’aient pas été spécifiquement mentionnés dans la directive, ils sont susceptibles d’être affectés par la réglementation, ce qui signifie que tous les cinémas privés et publics les réunions en salle de 50 personnes ou plus et les réunions en plein air de plus de 100 seront interdites. Séoul représente généralement 35 à 40% du box-office national de la Corée.

«Peninsula» a occupé la quatrième place avec 331 000 $, portant son total cumulatif à 27,6 millions de dollars depuis sa sortie le 15 juillet. En cinquième, le nouveau titre d’animation ukrainien «The Stolen Princess», avec un score d’ouverture de 213 000 $.